Stranger Things slår tittarrekord – men det här säger siffrorna egentligen

Över 40 miljoner prenumeranter har streamat serien Stranger Things tredje säsong. Det skriver Netflix i en tweet och menar att serien därmed slår rekord.

Netflix uppger också att 18,2 miljoner prenumeranter redan har sett klart den senaste säsongen.

I tider när konkurrensen kring streamingtjänster hårdnar och bolag som Netflix, HBO och Hulu skruvar upp såväl tempo som pengarflöden för att producera bästsäljande serier, finns det all anledning att ifrågasätta Netflix siffror.

Det menar Wired.

För att sätta Stranger Things-rekordet i perspektiv jämför Wired med Big Bang Theorys sista avsnitt - som sågs av mer än 23 miljoner människor. Och ungefär 19 miljoner har sett det sista avsnittet av Game of Thrones.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.