Pengadrypande storserier: Snart på en streamingtjänst nära dig

I tider då Walt Disney, AT&T:s WarnerMedia och Apple förbereder sig på att gå in i streaming-marknaden, tävlar de om att sticka ut med iögonfallande shower där kostnaden är lika stor som för dyra spelfilmer.

Med sina nya tjänster hoppas de kunna bli en kulturell snackis på samma sätt som ’Game of Thrones’ blev. De hoppas också kunna övertyga prenumeranter att just deras tjänst är värd att betala för på en marknad som domineras av Netflix, HBO och Hulu, skriver The Wall Street Journal.

Streamingtjänsten Netflix har tidigare gått ut med att de kan komma att införa reklaminslag på sin plattform vilket Hulu redan har. Hulus reklambaserade streamintjänst är billigare. Dock visar en studie att var femte kund skulle lämna sajten om de införde reklam. Men Netlix kan komma att behöva reklam för att fortsätta växa enligt branschexperter.

Dagens kostnader är betydligt högre än vad den genomsnittliga TV-showerna var förr. Konkurrensen innebär att nykomlingar tvingas hosta upp från 80 miljoner kronor till 150 miljoner kronor för ett avsnitt.

Bakom större delen av kostnaderna står de specialeffekter som krävs för att skapa fantasyvärldar.

Sammantaget med marknadsföring och över flera säsonger, kan totalen lätt överstiga 1,5 miljarder - eller i runda slängar vad det kostar att skapa en ny 'Spider Man'-film för biosalonger världen över.

När Netflix började marknadsföra ’House of Cards’ år 2013 för 45 miljoner per avsnitt, ansågs det vara en dyr satsning.

Nu har Walt Disney byggt intergalaktiska ökenlandskap för spinoff:en på ’Star Wars’-filmen ”The Mandalorian” där ett avsnitt kostar runt 150 miljoner kronor, enligt insatta i produktionen. Kostnaden för serieavsnitt har närmat sig denna nivå på 150 miljoner kronor vilket motsvarar priset att skapa en fristående film.

E-handelsjätten Amazon som inte är sämre spenderade 2,5 miljarder kronor enbart för rättigheterna till ’Lord of the Rings’. J.R.R. Tolkiens populära böcker ska används till både att skapa en tv-serie men de gick även nyligen ut med att de ska ska göra onlinespel.

Apple tog stjärnskådespelaren från ’Aquaman’, Jason Momoa, till sin fantasy-serie ’See’. See har en futuristisk handling där ett virusutbrott har utplåna större delen av jordens befolkning och lämnat överlevare blinda. Den tar sig an samma filmiska världsbyggande som succéserien ’Game of Thrones’.

Innan streamingeran, var den högsta budgeten för tv oftast kostnaden till skådespelare. Där skådespelarna till ’Friends’ samlade in mer än 10 miljoner kronor per person för varje avsnitt under de senare säsongerna.

Netflix hoppas kunna skaka av sig konkurrenter genom att ha skrivit kontrakt på Neil Gainmans serie ’The Sandman’. De kommer senare även att debutera med ’The Witcher’, ytterligare en fantasyserie.

Att öka investeringar är ingen garanti för att en produktion ska gå bra.

Med ’The Mandalorian’ och ’Lord of the Rings’ satsar Disney och Amazon på serier baserade på populära karaktärer, säger Daniel Salmon, vd för BMO Capital Markets.

”Riskprofilen är lite annorlunda när du vet att det finns miljontals med människor som älskar ’Star Wars’ och ’Lord of the Rings’”, säger Daniel Salmon.

Gällande serier som inte har ett igenkänt namn som ’See’, kommer styrkan från att skriva kontrakt med en toppskådespelare som Jason Momoa.

