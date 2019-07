Globala appintäkterna ökade 15,4 procent – Kraftigt inkomsttillväxt för Tinder

Honor of Kings fortsätter att toppa listan inom mobilspelssegmentet.

De globala appintäkterna beräknas ha ökat 15,4 procent under första halvåret till 39,7 miljarder dollar, motsvarande 376 miljarder kronor. Honor of Kings fortsätter att toppa listan inom mobilspelssegmentet, medan Tinder står för en kraftig intäktsökning. Detta enligt analysorganisationen Sensor Tower.

Apples App Store estimeras ha stått för 25,5 miljarder dollar, och Google Play resterande 14,2 miljarder dollar. I det förstnämnda fallet rör det sig om en årsökning på 13,2 procent, medan i fallet Google Play är tillväxttakten högre med 19,6 procent.

Mobilspel stod för en majoritet av dessa intäkter, 17,6 miljarder dollar på App Store och 12 miljarder dollar på Google Play. Aggregerat var intäktstillväxten för detta segment 11,3 procent, med återigen svagare tillväxt för App Store relativt Google Play.

Mobilspelet Honor of Kings från Tencent fortsätter att generera mest intäkter globalt. Totalt drog spelet in 728 miljoner dollar, och då har man inte räknat in tredjepartsutvecklade Android-stores i Kina.

Om man ser till nedladdningar inom mobilspelssegmentet minskade nedladdningarna på Apples operativsystem iOS med 1,4 procent på årsbasis, enligt Sensor Tower.

Den svaga utvecklingen för iOS beror på en nedgång i den kinesiska marknaden under det första kvartalet, vilket det har rapporterats om tidigare. Det skedde en viss återhämtning under det andra kvartalet på nedladdningssidan då de ökade med tre procent, men inte tillräckligt för att kompensera för den svaga utvecklingen i det första kvartalet.

Utanför mobilspelssegmentet var den populära dejtingappen Tinder den app som genererade mest intäkter under det första halvåret, en app som ägs av börsnoterade Match Group. Totalt beräknas tjänsten ha dragit in 497 miljoner dollar, motsvarande en ökning om 32 procent jämfört med det första halvåret 2018.

Tinder följs av Netflix, Tencent Video, iQIYI och Youtube i intäktslistan. Ser man till nedladdningar och inte intäkter är Facebooks Whatsapp, Messenger och Facebook fortsatt ohotade som etta, tvåa och trea.

