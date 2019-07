Fotbollsvärlden efter VM: Avgrundsdjup i löneskillnader och svensk anmälan till DO

När det amerikanska laget gick ut som vinnare ur fotbolls-VM under söndagen skanderade publiken ”Lika lön! Lika lön!”.

”Jag tror vi har passerat frågor som ’är vi värda det?’, ’bör vi ha lika löner?’”, säger den amerikanska stjärnspelaren Megan Rapinoe efter matchen. Hon tycker att det är dags att blicka mot nästa steg.

Congratulations, ladies! You make us so proud, on and off the field.



Once again the @USWNT has proven they’re the best team in the world—now let’s make sure they’re paid like it. #onenationoneteam