Nordic Capital säljer Ellos Group

Nordic Capital har tecknat avtal om att sälja Ellos Group till FNG för cirka 2 400 miljoner kronor (enterprise value). Ellos Group har ägts av Nordic Capital sedan 2013.



"Under Nordic Capitals ägarskap har Ellos Group utvecklats till en av Nordens ledande e-handlare inom mode och hem med de starka varumärkena Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. Den nya ägaren, FNG, är en snabbväxande Benelux-baserad modekoncern som kommer att stödja Ellos Groups fortsatta europeiska expansion och tillväxt. Nordic Capital kommer att bli en betydande minoritetsägare i FNG efter att transaktionen är slutförd", skriver Nordic Capital i ett pressmeddelande.



”Tillsammans med Nordic Capital har vi under de senaste åren gjort betydande investeringar för att stärka Ellos Group, med fokus på att utveckla heminredningserbjudandet för Ellos, Jotex och vår nya e-handel Homeroom. Som en ledande nordisk e-handelsplattform och med ett unikt kunderbjudande inom mode och heminredning har vi nu en utmärkt grund för att driva fortsatt tillväxt. Europeisk expansion är ett naturligt nästa steg för Ellos Group och vi kan nu öka takten med FNG som ny ägare. FNG har omfattande erfarenhet från den europeiska modebranschen och kommer kunna bidra med nya insikter och strategiskt stöd i nästa steg på vår utvecklingsresa”, säger Hans Ohlsson, vd på Ellos Group.



FNG, börsnoterat på Euronext Brussels och Euronext Amsterdam, har en lång historia av förvärvsbaserad tillväxt. Bolaget grundades 2003 och har vuxit från ett varumärke inom barnmode till en ledande Benelux-baserad varumärkesportfölj med över 3 000 anställda och en total försäljning om cirka 500 miljoner euro. Det kombinerade bolaget kommer att ha en omsättning på 759 miljoner euro pro forma för 2018.



Paul Frankenius kommer genom Frankenius Equity fortsätta vara en minoritetsägare i det kombinerade bolaget (tillsammans med Nordic Capital). Transaktionen är föremål för sedvanliga regulatoriska godkännanden, inklusive Finansinspektionens ägarprövning.



Slutförande av transaktionen förväntas i september eller oktober 2019.

