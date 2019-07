Veckans hetaste aktier: Elekta på toppen

Elekta B har brutit upp från en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt efter att investerare stadigt köpt på allt högre kurser för att komma in. En köpsignal har utlösts och ytterligare uppgång för aktien indikeras. Aktien gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 128. Ger signal om vidare uppgång till 165 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 130 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 130 kronor vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.