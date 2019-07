Greta Thunberg tackar oljekartellen

När OPEC kallade klimataktivism och skolstrejker för klimatet för "det kanske största framtida hotet för industrin" nyligen, svarade 16-åriga Greta Thunberg med att tacka oljekartellen för komplimangen.

Kritiken mot klimataktivisterna kommer enligt CNBC från OPEC:s generalsekreterare Mohammad Barkindo. Han närvarade vid ett möte för energiministrar i Österrike och ska ha sagt att klimataktivisterna attackerar oljeindustrin på "ovetenskapliga" grunder.

Han kallade dessutom klimataktivismen för industrins största hot.

Greta Thunberg svarade med en tweet där hon skrev: "Tack! Vår största komplimang någonsin!".

“There is a growing mass mobilisation of world opinion... against oil" and this is "perhaps the greatest threat to our industry".

OPEC calls the school strike movement and climate campaigners their “greatest threat”.



Thank you! Our biggest compliment yet!https://t.co/f3anMLo4XX