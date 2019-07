Varumärkena du inte visste hemligheten bakom – här är förklaringen

Det är märken som vi alla känner till och älskar, och du äger säkerligen några av deras produkter. Men vad betyder de egentligen? Nu reder vi ut det här.

Ikea

Grundare Ingvar Kamprad valde märkesnamnet genom att kombinera initialerna i sitt eget namn IK med de första bokstäverna på gården och byn, där han växte upp i södra Sverige: Elmtaryd och Agunnaryd. Det skriver Business Insider.

Pepsi

Uppfinnaren av Pepsi, Caleb Davis Bradham, ville ursprungligen bli läkare, men en familjekris innebar att han lämnade läkarskolan och blev apotekare istället enligt bolagets hemsida.



Hans ursprungliga uppfinning, känd som "Brad's Drink", var en blandning av socker, vatten, karamell, citronolja och muskotnöt. Sedan döpte han om drycken till “Pepsi-Cola”, för att han trodde att den hjälpte matsmältningen. Namnet kommer från den medicinska termen “dyspepsia” som betyder problem med matsmältningen.

Adidas

Adidas står inte för "All Day I Dream About Soccer". Det visar sig att klädmärket är uppkallat efter sin grundare Adolf Dassler, som började göra sportskor när han kom tillbaka från tjänstgöring under första världskriget, enligt LA Times. Namnet kombinerar hans smeknamn, Adi, och de tre första bokstäverna i hans efternamn.

Häagen-Dazs

Reuben Mattus, en judisk invandrare från Polen, gav sitt glassföretag namnet Häagen-Dazs. Det var ett sätt att hylla Danmark, enligt en intervju med den judiska nyhetspublikationen Tablet Magazine. Men namnet har ingen betydelse, det ska bara låta danskt.



"Det enda landet som räddade judarna under andra världskriget var Danmark, så jag sammanställde ett helt fiktivt danskt namn och hade det registrerat," sa Mattus. "Häagen-Dazs betyder inte någonting."

Nike

Nike är i grekisk mytologi segergudinnan. Det var den först anställde, Jeff Johnson som kom upp med namnet.

Amazon

Märket är döpt efter världens största flod. Amazonfloden är världens största avseende såväl längd som vattenrikedom och den införlivades i företagets första logotyp.

Google

Namnet Google dök upp när studenterna från universitetet i Stanford bollade idéer. Ett av förslagen var "googolplex", ett av de största namngivna talen. Namnet "Google" kom av en slump efter att en av studenterna av misstag stavade fel.

