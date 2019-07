Kim Kardashians kollektion mötte enorm kritik – nu backar hon om namnet

När Kim Kardashian lanserade en underklädeskollektion med shapewear - som ska forma kroppen - döpte hon den till "Kimono".

Lanseringen möttes dock av skarpa reaktioner på sociala medier från japanskt håll, skriver Dagens Nyheter.

Protesterna rörde det faktum att kimonon inte är underkläder, utan ett anrikt japanskt klädesplagg.

"Stoppa registreringen av varumärket", löd ropen från sociala medier.

Även Japans handelsminister Hiroshige Seko uttalade sig i frågan.

"Kimonon är i hela världen ansedd som en viktig del av vår kultur. Även i USA är det väl känt att kimonon är japansk", sa han, enligt Reuters.

Kritiken har fått Kim Kardashian att backa. På Twitter skriver hon att hon har bestämt sig för att lansera kollektionen under ett namn - efter noggranna överväganden.

My brands and products are built with inclusivity and diversity at their core and after careful thought and consideration, I will be launching my Solutionwear brand under a new name. I will be in touch soon. Thank you for your understanding and support always.