Pink Floyd-stjärnan sålde rekorddyra gitarrer – donerar 200 miljoner för att rädda klimatet

David Gilmour, gitarrist och sångare i gruppen Pink Floyd, sålde 123 gitarrer i världens största gitarrauktion. Totalt slogs 2000 budgivare från 66 länder om kollektionen som såldes för 197 923 821 kronor. Gitarren “The Black Strat” blev den dyraste gitarren som någonsin sålts på en auktion. Det skriver Guinness World Records.

Gilmour donerade alla vinster från auktionen till ClientEarth, en välgörenhet bestående av advokater och miljöexperter som använder lagen för att bekämpa klimatförändringar.

“Den globala klimatkrisen är den största utmaningen som mänskligheten någonsin kommer att möta, och inom några år är effekterna av global uppvärmning irreversibla”, säger den brittiske artisten.

“Vi behöver en civiliserad värld för våra barnbarn och de som kommer efter dem, en värld där de här gitarrerna blir spelade på och sånger kan sjunga”, säger David Gilmour och spelar ett stycke på akustisk gitarr.

Bland samlingen var Gilmours mest kända gitarr, "The Black Strat", en svart Fender Stratocaster gitarr. Instrumentet har skapat musik för flera Pink Floyd-album: The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animal (1977) och The Wall (1979).

Läs även: Fashion Week Stockholm ställs in – hållbarhet viktigare än mode