Anders Borg skriver sin egen historia – i nya boken vill han ”berätta allt”

Den 21 oktober släpps Anders Borgs självbiografi "Finansministern".

I boken berättar han om sin tid som finansminister – om framgångarna, motgångarna och det enorma arbete som ligger bakom att sköta ett lands ekonomi. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Efter Lehmann öppnades en avgrund under världsekonomin. Ett järnrör kördes in i världshandeln och under några några dramatiska veckor stod allt still. Efter den stunden handlade allt arbete om att förbereda Sverige för en finansiell kris som vi befarade kunde föra landet över avgrundens brant. Jag slutade röka och räknade med misslyckande", säger han.

I "Finansministern" delar Anders Borg med sig av sina politiska erfarenheter och ger sitt perspektiv på de svåraste utmaningar som politiken står inför idag.

"Jag har en gång sagt att dagen då jag slutade vara finansminister skulle bli den bästa i mitt liv. Jag är inte säker på att det blev så, men åren då jag styrde Sveriges finanser var oerhört krävande - på alla plan. Nu vill jag berätta allt om åtta år som förändrade Sverige", fortsätter han.

