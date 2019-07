Sneakersbörsen som tagit världen med storm – nu ska retailpriserna bort

Andrahandsmarknaden för dyrgripssneakers, som aldrig använts, har blivit big business och handeln frodas på ett antal onlinemarknadsplatser.

En av dessa heter StockX. Det treåriga bolaget har redan sällat sig till unicorn-gänget. Och nu värderas bolaget till över en miljard dollar.

I onsdags blev det officiellt att grundaren och sneakersamlaren Josh Luber lämnar över vd-stafetten till bolagets rådgivare Scott Cutler, som har tunga poster på e-Bay, StubHub och The New York Stock Exchange i bagaget.

"Vi vill få de bästa vi någonsin kan få för att ta bolaget till nästa nivå", kommenterade Josh Luber, draget i en intervju i CNBC samma dag.

Josh Luber själv stannar kvar i ledningen och ska fortsätta vara bolagets ansikte utåt, enligt The Guardian. Tidningen uppger att han i ett telefonsamtal från Paris, där StockX var involverat i Fashion Week, sade att han nu har ännu större visioner än att släppa nya Jordans på StockX: Han vill ersätta statiska retailpriser, som han tycker är ett antikvariskt koncept med ett börssätt för shoppingen. I den tänkta setupen lägger handlare bud på nya varor och priserna bestäms enbart av utbud och efterfrågan.

"Att tala om för alla dessa märken att vår idé är att göra oss av med retailpriser är galet, men det är den långsamma, stora idén bakom", berättade han för dem.

De 110 miljoner i nytt kapital, som nu rests ska användas till internationell expansion med fokus på Europa och Asien och att sälja nya produkter.

Finessen med StockX är att de har ett helt autentiseringsgäng som sniffar sig fram till om de sneakers de förmedlar är äkta. Det riktigt stora i Lubers vision ligger i skiftet till att även omfatta primärmarknaden, men än så länge är affären nog så stor.

Intäkterna kommer från en transaktionsavgift och en procentdel av varje försäljning.

The Guardian beskriver hur autentiserarna Matt Miller inandas lukten av Nikes Air Jordan skor med entusiasmen hos en sommelier. Turligt nog har skon aldrig använts, men Miller känner toner av läder och mocka och kan sannolikt känna lukten av pengar också.

Den eftersökta Nike Jordan 1s, designad av rapparen Travis Scott, är bland de mest eftertraktade på plattformen för 'sneakerheadsen' som samlar eller handlar med träningsskor och är villiga att betala över 1000 pund för ett par, enligt tidningen. Londonanställde Miller blindtestar hela tiden för att rensa bort kopior. Man kollar kvaliteten generellt, sömnaden och lukten.

"Jag säger till mina bästa autenticerare att stänga ögonen och berätta vilken sko det är. Varje sneaker har en unik lukt", säger han.

Eftersom efterfrågan överträffar utbudet på den här typen av högprisade produkter har StockX även en lagermarknad av saker. I sortimentet ingår förutom sneakers, klockor, väskor och streetkläder.

Samtidigt som många traditionella retailers kämpar med att attrahera unga ombytliga shoppare, har stor sportmärken täljt guld genom att team upp med kändisar som kulturikonerna Pharrell Williams och Kanye West och ge ut skor i limited edition. Wests senaste Yeezy-skor fick nyligen britterna att köa tidigt på morgonen för att få ett par för 180 pund. Och en del hamnar på börsen.

"En börsmarknad är det mest effektiva sättet att skapa en ett marknadspris för vilken tillgång som helst", säger Josh Luber.

Det finns inga vinstvarningar på StockX, men marknadskrafterna gäller när kändisarnas värde stiger och faller i takt med deras stjärnglans och personliga förehavanden. Om en celebritet bär dem kan det kan en extra kick.

På Londonlagret står sneakerlåda på låda, men det stora flertalet kommer aldrig att bäras, utan köpas på spekulation om att värdet ökar.

Den 24-årige San Franciscobon Nic Wilkins började sälja en del av sin sneakersamling online för två år sedan, som ett sätt att få extra pengar på college. Hobbyn tog fart och i år räknar han med att omsätta 10000 par skor. Hans beräknade vinst är 25 procent på en försäljning på över en miljon dollar, enligt The New York Times. Inte illa, eller hur?

Nyligen anställde han en affärspartner för att ta hand om lagret i New York.

"Det är helvilt", säger han.

Tillväxten av StockX och andra marknadsplatser som GOAT Group, Stadium Goods och Bump, har fått sneakerhandlarna och märkena att omvärdera dem från en knäpp nisch till en seriös distributionskanal, konstaterar tidningen. I februari investerade Foot Locker 100 miljoner dollar i GOAT Group och sade att företagen skulle kombinera ansträngningarna på digitala och fysiska retailplattformar. I december köpte lyxsiten Farfetch Stadium Goods för 250 miljoner dollar, uppger den.

Luber lär själv "bara" äga cirka 400 par sneakers.