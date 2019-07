Konsten att komma ihåg allt

Varje vår reser tonåringar och vuxna över hela USA för att delta i det amerikanska minnesmästerskapet. Deltagarna är så kallade minnesutövare. De utför otroliga kognitiva prestationer under evenemangets gång. En av deltagarna, gymnasieleven Katherine He, har förmågan att memorera en 50-versrader lång dikt på 15 minuter. En annan deltagare lyckades memorera en sekvens av 483 siffror på fem minuter. Det skriver The Atlantic.

Minnesutövarna verkar ha superkrafter. Men den senaste forskningen har kommit fram till att det fantastiska minnet är snarare en produkt av hårt arbete än arv.

“Med andra ord är det inte hjärnans hårdvara som gör dessa människor annorlunda, men mjukvaran”, sade biträdande professor i neurovetenskap vid Donders institut för hjärnan, kognition och beteende i Nederländerna.

Minnesatleterna tränar sitt minne varje dag flera år i rad. Just repetition, kunskapens moder, är central inom minnesträningen.

Om man vill memorera måste man associera. En grundläggande metod för att organisera information i hjärnan är loci-metoden, även kallad minnespalatset. Man kopplar det man vill memorera till platser man redan känner till. Minnesatleterna letar ständigt efter nya platser där de kan placera nya minnen, menar en av vinnarna i den amerikanska minnestävlingen. Det gäller att gruppera informationen för att komma ihåg den långsiktigt. Den här mnemotekniken har använts sedan antikens Grekland, då medeltida forskare memorerade hela böcker.

Tips för att komma ihåg bättre:

Koppla informationen till olika platser eller ljud Gruppera informationen Koppla fakta till dig själva och dina erfarenheter Föreställ dig att du memorerar för att presentera informationen eller att lära ut andra Teckna och visuellt kartlägga Använd akronymer Gör ramsor Repetera Motionera Sömn är viktigare än du tror!

