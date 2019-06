Tunga corpprofilen: ”Allt visar att det är en enorm aktivitet på marknaden”

Nu i juni lade franska Loxam bud på finländska Ramirent, som bland annat ägs av Antonia Ax:on Johnssons Nordstjernan, en affär värd 970 miljoner euro och EQT Mid Markets sålde sin svenska fiberleverantör IP-Only till EQT Infrastructure för över 18 miljarder kronor. Strax före midsommar meddelade de två nordiska konsultjättarna Tieto och Evry att de slås ihop. Och idag den 28 juni noterar Volkswagen lastbilsdivisionen Traton, där bland annat Scania ingår.



”Allt visar att det är en enorm aktivitet på marknaden”, säger Jan Olsson.



Den globala trenden, som också stämmer in med den i Sverige och Norden, är att de största M&A-transaktionerna sker i TMT (teknologi, media, telekom), läkemedel/pharma/vård, energi och finans.



Med tanke på den svaga kronan borde vi dock se mer utlandsköp av svenska bolag.

”Det är inget som skett så mycket än, det borde komma”, säger han.



Vi har pratat med två av branschens riktiga tungviktare när gäller företagsaffärer, börsintroduktioner, uppköp och avknoppningar. Alla är överens om att marknaden för företagsaffärer, M&A:s, ska fortsätta på den inslagna vägen.

”Vi har sedan ett och ett halvt år tillbaka haft en mycket aktiv M&A-marknad. Detta fortsätter och köparintresset är stort både hos bolag och private equity. Med ett större utbud av bolag till försäljning skulle vi se ännu fler transaktioner”, säger Carl Montalvo, chef för corporate finance Sverige på SEB.



Det senaste året har aktiviteten vad avser utköp från börsen ökat markant.



”Jag förväntar mig att denna trend håller i sig då många bolag på börsen är attraktivt värderade”, säger han.



På onsdagen stod det klart att budet från Walnut Bidco, ett bolag helägt av kosmetikbolaget Oriflames huvudägare familjen af Jochnick, gått igenom och att sminkjätten ska avnoteras. Draget motiveras med att Oriflame behöver göra stora förändringar på kärnmarknaderna och att det är svårt som publikt bolag.



Samma dag som budet offentliggjordes tokrusade det danska bioteknikbolaget Nuevolution, som bland annat ägs av SEB och Industrifonden, på ett kontantbud från den amerikanska läkemedelsbjässen Amgen.



Jan Olsson tror inte bara trenden med utköp från börsen håller i sig utan ökar.



”Vissa bolag har blivit relativt billiga. I Sverige har vi sett private equity och andra ägarbolag som har lagt bud på börsbolag. Den trenden kommer öka då många tycker att vissa börsbolag är undervärderade”, säger han.



De är också överens om att trenden med renodling kommer att hålla i sig.



Förra sommaren delade Atlas Copco ut och noterade sin gruvutrustningsdel Epiroc och tidigare i år knoppade MTG av TV-bolaget Nent, som dock haft en svag börsutveckling sedan noteringen i mars. Vitvarubolaget Electrolux förbereder en avknoppning och börsnotering av professionella produkter och verkstadsjätten Sandvik har initierat en intern separation av affärsområdet Sandvik Materials Technology, SMT, och undersöker en möjlig börsnotering.



”I Norden och på världsmarknaden ser vi framför allt avknoppningar som en väg att förenkla strukturerna inom större bolag. Det är också ett sätt att bygga värden och dra fram gömda tillgångar inom större enheter. Det är något vi kommer få se mer av”, säger Jan Olsson.



Den tunga investmentbanken UBS varnade nyligen för att den amerikanska IPO-marknaden börjar bli väl het och ser risken för att den kokar över inom ett par kvartal. UBS räknar med att den sannolikt fortsätter vara varm i sommar, men spår att företagen under fjärde kvartalet kommer behöva visa att snabb försäljningstillväxt ger utväxling i vinster för att de höga värderingarna ska få stöd, annars kan fallande aktiekurser kyla av marknaden, befarar investmentbanken.



Uber fick se 655 miljoner dollar i börsvärde gå upp i rök första handelsdagen. Kanske var det en försmak av vad som kan komma, eller bara mycket oturligt.

”Jag ser absolut ingen risk för en överhettning. Uber diskuteras mycket men vi får inte glömma att Uber grundades för inte så länge sedan och har ett börsvärde på 70 miljarder dollar. Det är inte många som kan konkurrera med den framgången”, påpekar Jan Olsson.

Enligt SEB:s Carl Montalvo skulle vi även kunna få fler börsnoteringar med större utbud av nya bolag.



”Investerarnas intresse för börsnoteringar håller i sig. Min förväntan är att vi kommer att se ett antal större börsnoteringar under året och att totala transaktionsvärdet under 2019 ökar jämfört med förra året”, säger han.



Jämfört med perioden 2014-2017 framstår såväl 2018 som 2019 som år med låg aktivitet trots att värderingarna varit i stort sett på samma nivå under hela perioden. En förklaring är att färre bolag kommer ut till försäljning, en annan att M&A-värderingarna ökat över tid och nu i många fall matchar värderingarna på börsen, enligt Carl Montalvo.



”Tittar vi längre fram förväntar jag mig att IPO-aktiviteten ökar under nästa år och att transaktionsvolymerna kommer att återkomma till nivåerna under perioden 2014-2017, vilket skulle innebära en dubblering jämfört med volymen senaste året”, säger han.



Utmaningarna utgörs förstås av konjunkturoron och handelshinder, som skapar osäkerhet för köpare och kan påverka värderingar och timing inom vissa branscher.



Ytterligare en trend förutom att avknoppningarna håller i sig är att många kunder vill stärka sitt digitala erbjudande och letar investeringsmöjligheter med den inriktningen, berättar han.

”Utöver att rådge kunder kring större transformerande förvärv så ser vi också möjligheter att bidra med idéer inom det området.”



SEB har varit med i ett stort antal affärer hittills i år, till exempel som rådgivare till EQT vid erbjudandet till aktieägarna i Karo Pharma, till ÅF för samgåendet med Pyövry, till CGI för förvärvet av Acando och till E.ON för förvärvet av Coromatic.



”Pipeline talar för fortsatt hög aktivitet inom såväl publikt som privat M&A. Jag räknar med att vi får se ett antal större börsnoteringar på Stockholmsbörsen i år och ökad aktivitet från 2020”, säger Carl Montalvo.



Frågan är vad som händer med priserna.



”När vi tittar på aggregerade multiplar för börsen så har de framåtblickande värderingsmultiplarna inte förändrats särskilt mycket de senaste åren. Med ökad konjunkturosäkerhet så kan man argumentera för att risknivån i den framtida intjäningen ökat och att multiplarna skulle justeras ned något för att reflektera den risken men å andra sidan kan räntorna komma att vara låga under längre tid framöver än förväntat. Jag ser att många företag på börsen är attraktivt värderade snarare än att det är en generell övervärdering”, säger Carl Montalvo.



Det gör att börsen framstår som fortsatt attraktivt värderad jämfört med andra alternativ även om bilden kan ändras av handelspolitisk oro eller oväntat svag konjunktur, men det är inget han förväntar sig som huvudscenario.



”Fjolåret var åter ett rekordår för transaktionsmarknaderna. Det skakiga börslutet 2018 gjorde att volymerna första kvartalet var något svagare i år än i fjol. Andra kvartalet är starkare än i fjol. Nu är full fart framåt”, säger Jan Olsson.



På en direkt fråga om det stämmer att säljarnas prisförväntningar börjat komma ned även om det fortsatt är en hög prisbild skiljer sig deras svar dock åt.



Jan Olsson svarar att han håller med om att prisförväntningarna kanske har gått ned något.



”Jag håller nog inte med om att prisförväntningarna gått ner... Bra bolag betingar bra priser”, säger Carl Montalvo.

