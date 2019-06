Traton backar i premiärhandeln

Fordonstillverkaren Traton, där bland andra svenska Scania och tyska MAN ingår, började idag den 28 juni att handlas på börserna i Stockholm och Frankfurt.



Teckningskursen sattes till 27 euro per aktie, vilket är det lägsta i det tidigare aviserade intervallet 27-33 euro per aktie. Teckningskursen motsvarar 284,70 kronor per aktie för den svenska noteringen.



Volkswagen säljer 50,0 miljoner aktier och har en övertilldelningsoption, "greenshoe option", att sälja ytterligare 7,5 miljoner aktier. Det motsvarar 11,5 procent av aktierna i Traton som har 500 miljoner aktier utestående. Volkswagen erhåller från försäljningen 1,55 miljarder euro före emissionskostnader, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.



Tratons aktie på Stockholmsbörsen har hittills idag handlats till 283 kronor som högst betalt och 278,50 kronor som lägst betalt. Klockan 09.45 var senast betalt 281,05 kronor, vilket är 1,3 procent lägre än teckningskursen på 284,70 kronor. Aktier för 79 miljoner kronor har bytt ägare på Stockholmsbörsen hittills idag. Börsvärdet är 140 miljarder kronor.

