Sommar och semester i antågande - Då väljer flest att byta jobb

Historiskt kan man se att vi ofta väljer att byta jobb efter längre ledighet som till exempel efter sommarsemestern. Så vad är viktigast att tänka på när man vill annonsera och rekrytera under sommartid? Här ger experten Linda Pranell sina bästa tips.

Nu närmar sig sommar och semester med stormsteg och det är många som packar ihop och sätter upp skylten “tillbaka i augusti”. Men det är många rekryteringsfördelar som går till spillo under denna period, då färre aktörer rör sig på marknaden och desto fler kandidater går i byta-jobb-tankar. Men hur säkerställer man att just mitt företag noteras i vimlet av annonser? Vi har träffat experten Linda Pranell, Talent Aquisition Specialist på Bonnier News som har de bästa knepen för att lyckas med just detta.

“Jag tror på att våga vara lite mer personlig i annonseringen. Skriv en målgruppsanpassad annons som tydligt går i linje med bolagets kultur och värdegrund”, berättar Linda Pranell.

Det finns inget som säger att bara för att övrig jobbfrekvens minskar under juli månad, så söker färre jobb - tvärtom. Är man arbetssökande eller inte trivs på sin arbetsplats så söker man jobb, oavsett vilken period på året det är. Under sommaren finns även ofta mer tid till att utvärdera sin nuvarande arbetssituation och fler tänker på att röra sig vidare under denna period.

“Många använder semestern till vila och eftertanke, vilket innebär att många börjar titta sig omkring efter nya utmaningar inom arbetslivet. Om man har annonser ute så är det stor chans att få in riktigt bra ansökningar, befinner sig dessutom kandidaterna hemma och du själv är på kontoret brukar det gå snabbt att få till en första intervju”, berättar hon.

Finns det fördelar med att låta annonsen ligga ute under en längre period? - Både ja och nej menar Linda Pranell.

“De flesta ansökningarna får man in de första två veckorna en annons ligger ute, men det handlar mycket om tajming. Det händer regelbundet att den kandidat som i slutändan anställs kommer in sent i processen. De flesta har koll fram tills att processen är slutförd och det finns därför ett värde i att ansöka även om annonsen är någon vecka gammal”, säger Linda Pranell.

Tre tips när du vill rekrytera under sommaren:

Sprid annonsen i flera kanaler. Exempelvis finns det en jättefördel med att annonsera i medier som kandidaterna besöker även om de är lediga. Ha ett starkt varumärke i ryggen och annonsera brett men riktad mot rätt målgrupp. Var tydlig med att svarstiden kan vara något längre än vanligt - att vara transparent i kommunikationen är viktigt för att undvika missförstånd och eventuellt missnöje på grund av just det.

