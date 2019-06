Investmentbanken JP Morgan om aktierallyt: ”Något är fel”

Storbolagsindexet S&P 500 börjar närma sig sitt tioårsbästa halvårsutveckling. Dow Jones Industrial Average har sin bästa junimånad sedan 1938.

Men allt är inte frid och fröjd enligt investmentjätten J.P. Morgan. Banken menar att det är något lurt med de gröna sifforna. Det rapporterar CNBC.

Det man bland annat pekar på är de så kallade cykliska aktierna, vars utveckling oftast korrelerar med ekonomisk tillväxt. Banken menar att dessa aktier inte riktigt har återhämtat sig från det man förlorade i den mörkare månaden maj.

De aktier som ligger till grund för den gröna uppgången är snarare defensiva aktier. Bolag som tenderar att gå bra eller dåligt oberoende av konjuktursläge.

"Vinnarna i aktierallyt inspirerar inte mycket tilltro ännu ... Enligt vår uppfattning kan den övergripande divergensen bara bestå under en kort tidsperiod, och S&P 500-potentialen är begränsad under de förhållanden som råder just nu," menar J.P. Morgan-analytikern Jason Hunter.

Den totala vändning som den amerikanska börsen visat senaste månaden är således inte ett tecken på en vändning för ekonomin, då de cykliska aktierna inte påvisat en stark uppgång. Det är snarare ett resultat av ökat hopp om ett handelsavtal mellan USA och Kina samt en lätt ändring i penningpolitiken.

De cykliska aktierna har dessutom nuvarande vinster samt vinstprognoser som ser ut att gå nedåt.

För att tjurmarknaden ska kunna bistå sig så måste de cykliska aktierna helt enkelt ta täten i aktierallyt, menar analytikern.

"Vi tror inte att diffen mellan cykliska och defensiva aktier kan kvarstå om S & P 500 är inställt på att förlänga rallyt i sommar. De cykliska marknaderna måste börja överträffa och ta ledarrollen rallyt, annars kan den breda aktiemarknaden bli utsatt för ett materiellt bakslag, " säger Hunter.

En annan del som oroar analytikern är småbolag, som också brukar korrelera med ekonomisk tillväxt. Småbolagsindexet Russel 2000 har inte bara visat en dålig utveckling, utan har även hamnat efter den breda marknaden.

"Från en tekniskt perspektiv, tills småbolagslindexets relativa prestanda börjar förbättras eller når 1600, är det svårt att ha stor övertygelse i en positiv framtid", menar Hunter.

Lagg vid ettårsjämförelse mellan Russel 2000 och S&P 500.

