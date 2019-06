Här är lagarna du bör känna till – och som träder i kraft redan den 1 juli

Från och med måndag den 1 juli börjar ett flertal nya lagar att gälla.

Bland de mer omdebatterade syns rökförbudet på uteserveringar och flexibel föräldrapenning för olika familjekonstellationer.

Här är lagarna du kanske inte vet om, men bör ha koll på:

Taket för Rut-avdrag höjs

Taket för Rut-avdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Rut-avdraget kommer numera att vara 50 000 kronor för alla. Det höjda taket föreslås gälla för hela beskattningsåret 2019.

Ändrade regler för generationsskiften i fåmansföretag

Den nya bestämmelsen innebär ändrade regler för hur andelar ska anses vara kvalificerade i fåmansföretag. I dagsläget är andelar i ett fåmansföretag kvalificerade när andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket andelsägaren indirekt äger andelar.

Sänkt moms på e-publikationer

Momsen på digitala tidningar och böcker sänks till 6 procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägande åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas.

Särskilda löneskatten för äldre avskaffas

Den särskilda löneskatten på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år avskaffas. Den särskilda löneskatten avskaffas även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

De nya reglerna tillämpas på ersättningar som betalas efter den 30 juni 2019 respektive inkomster som uppbärs efter den 30 juni 2019.

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Nu kommer en skattereduktion för gåvor till godkända gåvomottagare. Endast gåvor som vid varje gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor räknas in i underlaget. Om det sammanlagda underlaget för skatterduktion understiger 2 000 kronoro görs ingen reduktion. Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst 1 500 kronor.

Sänkt skatt för diesel i jord- och skogsbruket

Diesel i arbetsmaskiner, i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet befrias från skatt upp till 1 930 kronor per kubikmeter. Under tiden fr.o.m. den 1 juli 2019 t.o.m. den 31 december 2019 kommer nedsättningen vara 2 430 kronor per kubikmeter, varav 2 236 kronor är en nedsättning av koldioxidskatten och 194 kronor är en nedsättning av energiskatten.

Förskolor ska ledas av rektorer

Förskolechefer ska kallas rektorer, och rektorer för förskoleenheter ska omfattas av ett krav på att gå en obligatorisk befattningsutbildning. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter tillträdandet av anställningen och vara genomförd inom fem år efter tillträdesdagen.

"Läsa-skriva-räkna-garanti"

Förskole- och lågstadieelever som ligger efter i läsningen, skrivandet eller matematiken ska få stödinsatser, enligt vad som kallas en "läsa-skriva-räkna-garanti". Om det verkar som att eleven inte kommer att uppnå kunskapskraven ska det göras en särskild bedömning, i samråd med specialpedagoger, av elevens utveckling och stödbehov. Fritidspedagoger kommer framöver att behöva legitimation och behörighet för att bedriva undervisning.

Utvidgat rökförbud utomhus

Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus från den 1 juli 2019. Det innebär att uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till ska vara rökfria. Rökförbudet utvidgas också till att omfatta elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Det är den som äger eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av bestämmelserna ansvarar för att bestämmelserna följs. I fråga om entréer är det den som disponerar det rökfria utrymmet innanför entrén som ansvara för att bestämmelserna följs.

Det innebär att den som ansvarar för det rökfria utrymmet ska tydligt skylta och informera om rökförbudet och ska vid behov ingripa med information och tillsägelser om någon bryter mot rökförbudet. Den som bryter mot rökförbudet får avvisas.

Föräldraledighet och föräldrapenning till sambor

Sambo till förälder likställs med förälder i föräldraledighetslagen, vilket ger rätt till ledighet från arbetet i vissa fall. Dessutom likställs sambo med förälder vad gäller föräldrapenningförmåner även om sambon inte tidigare har varit gift med föräldern eller har gemensamma barn. Tidigare gällde detta bara för tillfällig föräldrapenning.

Alkoglass regleras som alkoholdryck

Produkter som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel regleras på samma sätt som alkoholdrycker.

Avreglerade altaner

Från och med månadsskiftet behöver du inte bygglov eller förhålla dig till detaljplanen, så länge altanen byggs inom 3,6 meter från huset, inte är högre än 1,8 meter och håller 4,5 meters marginal till tomtgränsen.

Cellprovtagning utan landstingsavgift

Alla kvinnor kommer att få möjlighet att genomgå screening för livmoderhalscancer utan att behöva betala en avgift till landstinget.