New York-börserna: Microsoft, Apple, Amazon och Netflix backade

De ledande New York-börserna backade på tisdagen efter att Fed-chefen Jerome Powell varnat för ökade ekonomiska risker i sitt tal under kvällen.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,7 procent till 26.548. Det bredare indexet S&P 500 backade 1,0 procent till 2.917, medan tekniktunga Nasdaq Composite minskade 1,5 procent till 7.885.

Samtliga sektorer lyste rött då teknikbolag tyngde mest medan råvarubolag stod för endast en marginell nedgång.

Jerome Powell påpekade även i sitt tal att "kortsiktiga politiska intressen" inte påverkar Feds beslut, med hänvisning till Donald Trumps upprepade önskemål om sänkt styrränta.

Tidigare på tisdagskvällen sade Fedchefen i St Louis, James Bullard, att en räntesänkning på 50 baspunkter i juli skulle vara "onödigt mycket".

På bolagsfronten sjönk Microsoft 3,2 procent efter en analys av Jefferies som hävdade att aktien är "väsentligt övervärderad".

Bland övriga teknikbolag backade Apple 1,5 procent, medan Amazon var ned 1,9 procent och Netflix sjönk 2,9 procent.

Läs även: Nu vill Apple flytta från Kina

Läkemedelsjätten Abbvie meddelade på tisdagen att de förvärvar Allergan. Värdet på förvärvet uppgår till cirka 63 miljarder dollar och utgörs av aktier och kontanter. Allergans aktieägare kommer att erbjudas 0,8660 aktier i Abbvie samt 120:30 dollar kontant för varje aktie i Allergan.

Abbvie rasade 16 procent medan Allergan avancerade 25 procent.

Hembyggaren Lennar överträffade förväntningarna på resultatet för det andra kvartalet. Resultatet per aktie uppgick till 1:30 dollar, vilket kan jämföras med Factsets konsensus vid 1:14 dollar per aktie. Intäkterna kom också in över förväntningarna. Orderingången ökade dock bara med 1 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Aktien sjönk drygt 6 procent efter en tidig uppgång.

Fedex var ned 3,1 procent inför rapporten efter tisdagens stängning.

Fokus i veckan ligger även på veckans G-20 möte och USA:s president Donald Trump har uppgett att han är tillfreds oavsett utfall i handelsfrågan med Kina.

Graf: S&P 500-index tisdagen den 25 juni

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 2 punkter till 1,99 procent.

Läs även: G20 kan leda till en björnmarknad