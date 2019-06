Amazon i skottgluggen för otippade presidentkandidaten Andrew Yang

Ingen, inte ens Elizabeth Warren, har släppt fler planer inför 2020 års amerikanska presidentkampanj för demokraterna än Andrew Yang, konstaterar David Leonhardt i en krönika The New York Times.

Den tidigare techentreprenören har attraherat över 100 000 individuella donatorer, vilket räcker för att han ska vara med i de första debatterna, till stor del tack vare sin detaljerade plattform. På sin webbsida har han över 100 förslag.

"Självklar är det inte troligt att Yang vinner den demokratiska nomineringen. Han har aldrig haft ett politiskt uppdrag", skriver krönikören, som dock hoppas att Andrew Yangs kampanj sätter blåslampan på övriga kandidater att komma med matnyttiga planer.

"Policyidéer kan inte avgöra vem som vinner en presidentkampanj, men de kan betyda en hel del på lång sikt", understryker han.

Presidentkandidaten Andrew Yang lär själv nyligen ha skojat om att amerikanerna kommer undra vem den asiatiska killen som står bredvid Joe Biden är när den första demokratiska debatten går av stapeln i Miami den 26 juni.

"Kanska ska amerikanerna lägga lite mer märke till hans plattform än hans etnicitet", skriver Dan Pontefract i Forbes under rubriken "Tänk om presidenthoppfulle Andrew Yang har rätt?"

Många av den 44-årige New York-entreprenören Andrew Yangs förslag tar avstamp i att den amerikanska ekonomin inte längre fungerar för en majoritet av befolkningen.

Han har bland annat föreslagit att alla amerikanska medborgare över 18 år ska få 1000 dollar per månad, som en form av universell grundinkomst eller medborgarlön. Tanken är att beloppet ska hjälpa fattiga samtidigt som det inte ska få folk att avstå från att arbeta.

Han har själv erbjudit en årsbetalning till två familjer, en i New Hampshire och en i Iowa.

"Yang tror att en kommande robot- och automatiseringsapokalyps kommer drabba tusen och åter tusen arbetare. Han kan ha rätt", skriver Dan Pontefract.

Förslaget "The Freedom Dividend" har fått mycket medial uppmärksamhet och kan vara ett positivt steg för att hjälpa dem som hotas av en kommande automatiseringsvåg. Kostnaden, som beräknas till 3 triljoner dollar per år, ska finansieras med en momsskatt enligt Yang.

Bland förslagen finns även billigare college och att återuppbyggnad av infrastrukturen. Därtill har han lagt fram ett gäng mindre idéer, däribland fri äktenskapsrådgivning.

Andrew Yang har fått flera utmärkelser av Vita Huset under Barack Obama, och har även gett ut böckerna Smart People Should Build Things och The War on Normal People.

Politico ger en livfull beskrivning av ett Iowa-tal i maj och hans budskap om vad som gått fel:

"Hur många av er ser affärer stänga runt om där ni bor? frågar han, och räcker upp sin egen hand. Fler räcks upp i folkmassan.

"Och varför stänger dessa affärer?"

"Amazon!", skriker någon.

"Amazon, det är rätt", säger Yang.

Några minuter senare ropar han: "Hur mycket betalade Amazon i skatt förra året?"

"Noll!" skriker massan tillbaka, som om den övat på svaret.

"Noll", ekar Yang.

"Han böjer sina fingrar i en cirkel och pekar sedan mot sätena. "Ni tittar runt och ser stängda affärer och ni får noll tillbaka", säger han. "När de automatiserat ringer ni arbetsförmedlingen, noll. När de automatiserat truckförarjobben. Noll."

Sett från avstånd har Andrew Yangs kandidatur mycket gemensamt med de två politiska kometerna i 2016-års presidentkampanj: Donald Trump till höger och Bernie Sanders till vänster.

Han omfamnar en ekonomisk klagovisa, slår på techbjässarna och andra av den nya ekonomins älsklingar och säljer sitt case direkt till den arbetande amerikanen. I hans version har en utbildad elit riggat systemet och håvat in pengar på bekostnad från Mellanamerika och kusten och gett lite tillbaka, konstaterar Politico.

Andrew Yang har ingen tidigare politisk erfarenhet, men har ändå vunnit lite mark.

Återstår att se hur långt han kommer.

Till skillnad från Trump och Sanders kommer han precis från den företags- och techvärld han attackerar.