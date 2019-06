29-åringen som kan fälla Angela Merkel och vill förstatliga tyska biljätten BMW

Skillnaden mot fysikern och politikern Angela Merkel, som suttit på sin post sedan Kevin Kühnert gick på högstadiet, kunde inte vara mer slående.

Men precis som hon kan mediafavoriten göra en riktig kometkarriär om han lyckas.

Kevin Kühnert, som är ordförande för det tyska socialdemokratiska ungdomsförbundet Jusos, har bara tre års arbete på ett call center och avbrutna universitetsstudier, först i kommunikation sedan i statsvetenskap, på sitt CV. Men även om det finns krafter som försöker hindra honom från att nå den absoluta toppen, så är det han som sätter ribban då det tyska socialdemokratiska SPD:s partiledare Andrea Nahles efterträdare ska utses, konstaterar SvD i en analys.

En fortsatt koalitionsregering med Angela Merkels kristdemokrater lär dock inte stå på agendan efter raset för SPD oavsett vem som tar över.

Berlinaren Kevin Kühnert vill kollektivisera alla stora företag, som till exempel BMW, och förbjuda tyskarna att äga mer än ett boende.

"Han står till vänster i partiet och fick nog en och annan högersosse att sätta morgonkaffet i halsen när de läste Kühnerts intervju med veckotidningen die Zeit förra månaden", konstaterar SvD vidare.

Genom att rakt ut kritisera den sociala marknadsekonomin, som lyckats så bra i Tyskland sedan kriget bryter han ett tabu, framhåller franske Le Point.

"Men vad kan han har rökt? skojar man på partiledningen för att försöka minimera allvaret i hans förslag", skriver den efter uttalandena.

I januari i fjol skrev Financial Times att han inte såg ut som en baneman för den tyska kanslern. Kort - han är bara 1,7 m - och mjuk i tonen verkade politikern till och med yngre än sina då 28 år och tyska Bild refererade till honom som Milchgesicht, eller baby face.

Men redan då konstaterade Financial Times att utseendet kan bedra och att han sedan några veckor seglat upp som det största hindret mot en ny regering ledd av Angela Merkel.

I mars förra året hade hans pojkaktiga ansikte med den rebelliska hårvirveln blivit allmänt förekommande trots att få hade hört talas om honom tre månader tidigare. Han var regelbundet med i talkshows på bästa sändningstid och beskrevs som en rising star bland tyska politiker. Men han är också ett 'enfant terrible' för Europas politiska elit, skrev The New York Times under rubriken ”The 28-Year-Old Socialist Could End the Merkel Era”.

I maj i år, skriver Jochen Bittner, politisk redaktör för die Zeit, i The New York Times:

"29-åriga Herr Kühnert siktar på the real thing. Socialism, säger han, betyder demokratisk kontroll över ekonomin. Han vill ersätta kapitalism som sådan, inte bara rekalibrera den."

Det har gått fort, riktigt fort. Och det är nya vindar som blåser.

Kevin Kühnert föddes 1989, samma år som Berlinmuren föll. Han har varit intresserad av politik sedan han var liten. När han var 15 år gick han med i det socialdemokratiska partiet. Det var samma år som Angela Merkels första koalition med partiet.

Sitt namn har han enligt The Irish Times fått efter fotbollsspelaren Kevin Keegan. I mars 2018 kom han ut som gay i tyska Siegessaüle.

Läs även: Merkel: Universitetsstudier är överskattade