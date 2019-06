Presidentkandidatens senaste drag: Wall Street ska betala 1,6 biljoner i studielån

Wall Street borde betala av det amerikanska folkets studielån, som uppgår till 1,6 biljoner dollar.

Det menar senator Bernie Sanders, som presenterade sitt förslag under måndagen.

Bernie Sanders föreslår att studielånen ska betalas av genom att ta ut skatt på Wall Streets börshandel. Det skulle i så fall handla om 0,5 procent skatt på aktietransaktioner, 0,1 procent skatt på obligationsaffärer och 0,005 procent skatt på derivattransaktioner.

Planen skulle generera ungefär 2,2 biljoner dollar över en tioårsperiod - pengar som i sin tur skulle användas för att lätta på mångas stora studieskulder.

"Under finanskrisen fick Wall Street den största skattefinansierade hjälpen i amerikansk historia. Nu är det Wall Streets tur att hjälpa till att återuppbygga medelklassen #CancelStudentDebt", tweetade han under måndagen.

Bernie Sanders föreslog en liknande skatt under 2016 års presidentkampanj.

If we could bail out Wall Street, we sure as hell can #CancelStudentDebt.