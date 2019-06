New York-börserna vände till plus efter Fed-besked

De ledande börserna i New York vände från minus till plus under onsdagen efter Federal Reserves räntebesked, där styrräntan som väntat lämnades oförändrad. Centralbanken uppgav att den kommer "noga övervaka" ekonomin givet ökande osäkerhetsfaktorer. Räntebanan signalerade visserligen oförändrad ränta under 2019 men åtta ledamöter tror att räntan kommer att sänkas.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,2 procent till 26.504. Det bredare indexet S&P 500 ökade 0,3 procent till 2.987 medan tekniktunga Nasdaq Composite avancerade 0,4 procent till 7.987.

Sektorvis steg hälsovård 1,0 procent medan råvaror tappade 0,5 procent.

Bland bolagsnyheter överväger Apple att flytta 15-30 procent av bolagets Kinaproduktion till Sydostasien, till följd av handelskriget mellan USA och Kina, enligt japanska Nikkei. Aktien var ned 0,3 procent.

Läs även: Nu vill Apple flytta från Kina

Den amerikanska ståltillverkaren US Steel flaggade för ett svagare andra kvartal än analytikernas förväntningar, till följd av svagare efterfrågan och lägre priser. Aktien var dock upp 4,1 procent.

Facebooks satsning på en ny kryptovaluta var fortsatt i fokus. Ordföranden i det amerikanska representanthusets finansmarknadsutskott, Maxine Waters, har bett Facebook att avvakta med fortsatt utveckling. Aktien försvagades 0,5 procent.

Läs även: Politikerna fruktar Facebooks kryptovaluta

Adobe redovisade en justerad vinst som var bättre än analytikers förväntningar, medan prognoserna för innevarande kvartal var lägre än väntat. Aktien var upp 5,2 procent

Southwest Airlines har höjt intäktsprognosen för helåret till följd av en stabil efterfrågan. Aktien var emellertid ned 0,4 procent.

Wall Street Journal rapporterade att tv-bolaget CBS förbereder ett bud på mediakoncernen Viacom inom kommande veckor. Viacom-aktien var upp 2,2 procent.

S&P 500-index onsdagen den 19 juni

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 3 punkter 2,03 procent.