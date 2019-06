Kina mångdubblar nukleär export – ”Det här är en statlig strategi”

Kina avser under de närmaste åren att genomföra en kraftig utlandsexpansion inom kärnenergi för att möjliggöra energiförsörjningen till det så kallade sidenvägsprojektet, ett infrastrukturprogram som ska koppla ihop Kina med viktiga handelspartner till land och till sjöss.

Onsdagens bekräftelse gällande att den första etappen av ett kärnkraftsbygge i Pakistan nu färdigställts under överinseende av kinesiska ingenjörer var bara första steget i planen att färdigställa totalt 30 nya kärnkraftverk utanför Kina de närmaste tio åren, enligt uttalanden från industrikällor för Reuters.

”Det här är en statlig strategi. Nukleär export kommer bidra till att optimera vår export och befria kapacitet som behövs för tillverkning av högkvalitetsprodukter inrikes”, sade Wang Shoujun, kommittéledamot i Kinas konsultativa politiska folkkonferens, enligt branschmediet BJX.

Läs även: Ryssland satsar på flytande kärnkraftverk – det första guppar nu utanför Murmansk



41 av de nationer som täcks av infrastrukturprojektet, som är det i särklass största i modern tid, har redan tillgång till kärnenergiprogram eller har planer på att utveckla sådana. Sidenvägen är planerad att dras genom Centralasien, via länder som Kirgizistan, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Afghanistan, Iran, Armenien samt länder i Östeuropa. Efter att projektet färdigställts ska det vara möjligt att färdas med snabbtåg från London till östra Kina.

Via sjövägar inkluderas också länder som Indonesien, Sri Lanka, Indien, Bangladesh, länder på Arabiska halvön samt flera afrikanska nationer.

Kinesiska bolag har utvecklat en mängd olika kärnreaktorer, bland annat typen Hualong One som byggs för en livstid om 60 år utifrån en franskbaserad design. Ett program för att lansera Hualong One internationellt öppnades för tre år sedan. Kinas inrikeskapacitet av kärnkraft är knappt 43 gigawatt från 46 olika reaktorer. Ytterligare 11 reaktorer är under byggnation, vilka väntas ge ett tillskott om lika många gigawatt vid färdigställandet. I plan finns reaktorer med 36 gigawatt.

Den totala energiåtgången i Kina på ett år är drygt 290 terawattimmar. Kärnenergin stod 2018 för 4,2 procent av behovet.

Läs även: Bill Gates kärnkraftsbolag i kläm när USA och Kina handelsbråkar