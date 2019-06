Huaweichefen om krisen i kinesiska telekomjätten: ”Det gör oss bara starkare”

Det finns kriser i företag och sedan den sanslösa krisen i den kinesiska telekombjässen Huawei. Men då Huawei-höjdaren tillika nordiske chefen för konsumentområdet, Jacky Zhao, håller en dragning i Sverige för att ”trolla bort krisstämpeln” medger han ändå att krisen visserligen är en stor utmaning, men hävdar också att den i enlighet med bolagets motto ”Make it possible” bara har gjort Huawei än starkare.

Huawei har 180 000 anställda, varav nära hälften jobbar med forskning och utveckling, FoU, och 106 miljarder dollar i omsättning trots att bolaget blott har drygt 30 år på nacken.

Så ser verkligheten ut för Huawei som då som nu drivs efter mottot ”Make it possible”.

Siffrorna kan jämföras med Sveriges telekomklenod nummer ett, Ericsson, som grundades redan 1876 och omsatte en femtedel så mycket, 22,16 miljarder dollar under förra året.

Men trots alla snabba framgångar för Huawei kan mottot ”Make it possible” verkligen behövas efter alla kriser på sistone.



Då jag träffar Jacky Zhao som är Norden-chef för konsumentområdet på Huawei under en sommarlunch för pressen vid Bank Hotel på Arsenalsgatan i Stockholm känns retoriken mer som jag tänker mig en talesperson för den kinesiska regimen. Detta eller hur Mohammed ”Bagdad-Bob” Sahid as-Sahaf skulle ha svarat i samband med USA:s invasion av Irak 2003, snarare än en höjdare på Norden-nivå.



”Googles beslut är visserligen en utmaning, men den sortens utmaningar gör oss bara starkare”, säger Jacky Zhao.



Han försvarar sig också hela tiden med att han är chef för konsumentområdet och därmed inte kan kommentera många av alla de frågor jag pepprar honom med.



Han är även övertygad om att krisen, som mer eller mindre har fått symbolisera ett begynnande handelskrig mellan USA och Kina, kommer att lösa sig av sig själv genom konsumenternas makt så länge bolaget fortsätter att leverera produkter av yppersta kvalitet.

Produkter i all ära, men ytterst står striden om 5G-marknaden med hastigheter på 10 Gigabit per sekund. Det kan jämföras med dagens 4G-nät på cirka 100 Megabit per sekund - om det vill sig väl.



Enligt kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings har historien också visat att USA:s framgångsrika utrullning av 4G-nätverken i början av 2000-talet gav en plattform för innovation och investeringar som banade väg för att bolag som Apple och Google kunde frodas.



S&P Global Ratings är också övertygat om att den som tar täten när det gäller att anpassa sig till 5G får en rad fördelar när nästa våg av molntjänster, internet-of-things och förarlösa bilar slår till.

Och även om kreditvärderingsinstitutet tycker att det är för tidigt att säga om restriktionerna mot Huawei och andra kinesiska bolag verkligen bromsar Kinas ambitioner på 5G-området illustrerar bolaget nordiska pr-chef, Sofia Björnerfors, det prekära läget med en bild på en sorgsen hund under dragningen.



För svenskar som redan har investerat i Huawei-produkter är beskedet att allt som redan har introducerats fortsätter att få uppdateringar.

”Diskussionen gäller endast framtida produkter. Vi har en bra relation till partners och kommunicerar för att hitta lösningar. Så för oss är det business-as-usual som gäller där vi vill fortsätta att vara en del av det globala ekosystemet”, säger Sofia Björnerfors.



Jacky Zhao vägrar att svara på vad han som ser som ett worst case-scenario i den infekterade situationen med USA, men då det gäller kampen om den hägrande 5G-marknaden anser han att Huawei befinner sig i en ledande position.

Det beror bland annat på att han anser att bolaget har ett ess i rockärmen i form av ett kretskort som enklare kan växla mellan olika nät och därmed minimera risken för fördröjningar.



Med alla pr-knep samt svalkande sommardrinkar, fräscha sallader och en magnifik utsikt från åttonde våningen på Bank Hotel är det ändå lätt att glömma krisen för en stund.

Ett ytterligare sätt att försöka ta udden av krisen är när Sofia Björnerfors pekar på att Sverige-introduktionen av modellen Huawei P30 Pro i slutet av mars blev en sådan ”braksuccé” att det starkt bidrog till att marknadsandelen hemmavid stack iväg från 8 till 16 procent i april.

Då bör man dels dock komma ihåg att det är månaden innan Google gav besked om att allt samarbete avbryts med Huawei, dels att nyhetsbyrån Bloomberg i dagarna har rapporterat om att Huawei räknar med en 40-60-procentig nedgång av försäljningen framöver vad gäller internationella leveranser av smarta mobiler.



Det är dock bara månader kvar till att Huawei räknar med att introducera 5G-mobilen Huawei Mate 20X som redan har släppts i Norge och Finland.



Jag passar även på att fingra lite på den vikbara mobil-modellen Huawei Mate X, men blir snart besviken när jag märker hur veckad mitten på den tvådelade skärmen ändå är.

Mobiler i all ära.



Nära kopplat till produkter är ambassadörer och influencers i alla dess former.

Här gör Huawei bland annat reklam med Sarah Sjöström inför sim-VM i Sydkorea i sommar, men också sångerskan tillika världsstjärnan Zara Larsson som på ett närmast tragikomiskt, med tanke på Huaweis prekära situation, talar i reklamen om att:

”Dare to take a fall. And rise again. Stronger.”

Krisen i Huawei:

Allt började med att Huaweis finanschef tillika den nära 50-åriga dottern till Huawei-grundaren Ren Zhengfei, Meng Wanzhou, greps i Vancouver, Kanada, på resa mot Mexiko.

Gripandet skedde på uppdrag av amerikanska myndigheter som hävdade att finanschefen brutit mot USA:s sanktioner rörande Iran.

Situationen blev om möjligt etter värre när två Huawei-anställda i Polen greps misstänkta för spioneri.

Därefter tog allt hus i helvete då USA i slutet av januari beslöt att väcka åtal mot Huawei med anklagelsepunkter rörande alltifrån bankbedrägerier till teknikstöld.

Värsta bakslaget kom ändå när Trump-administrationen svartlistade Huawei och inte bara bolag som chipsjättarna Qualcomm, Intel och Broadcom beslöt att överge den kinesiska jätten, utan självaste Google med bland annat det stora mobiloperativsystemet Android i spetsen.

