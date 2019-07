Här är utländska turisters Googlingar om Sverige

Sverige är bland de 20 mest attraktiva turistländerna i Europa tillsammans med Italien, Grekland och Kroatien, skriver Visit Sweden.

Sökningarna om Sverige ökade dubbelt så mycket som för andra länder i Europa under förra året. Under 2018 utfördes 5.8 miljoner sökningar via Google och den kinesiska sökmotorn Baidu om att turista i Sverige.

Detta innebär en ökning med 24 procent jämför med året innan.

Sverige har två starka sökningstoppar i januari och juli.

Visit Swedens undersökning beräknar att ungefär 67 miljoner turister planerar för ett besök i Sverige under de kommande tre åren.

De som är mest nyfikna på Sverige och söker mest aktivt är amerikaner och tyskar. Nästan 1 miljon av sökningar inför en resa kommer från tyskarna. Andra nationaliteter som söker flitigt efter information kring Sverigeresor är amerikaner, danskar och britter.

”För många turister är Sverige fortfarande ett annorlunda resmål och det är roligt att se att nyfikenheten ökar så starkt. Sverige har många intressanta städer och en stark profil som naturdestination, vilket både speglas i sökningarna och i uppmärksamheten i internationella medier”, säger Ewa Lagerqvist, vd för Visit Sweden.

De mest frekventa söktermerna var ”skidåkning” och ”norrsken”, följt av ”kryssning”, ”vandring”, ”fiske” och ”stränder”.

Även ishotell och trädhotell fanns med bland de tips som turister förknippar med Sverige.

