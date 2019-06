Så ska Göran Persson ”städa rent”

Idag valdes Göran Persson till ny styrelseordförande vid Swedbanks extra bolagsstämma.

Göran Persson anser att banken inte varit riktigt på tå och och därför är banken också indragen i flera utredningar.

"Det ena är att man inte riktigt har varit på tå. Det har fått ske, så att säga. Det andra är att det är en oerhört avancerad motståndare vid har. Det är människor, institutioner, företag – you name it – med stora ekonomiska resurser och briljant teknisk kunskap", säger han till Sveriges Radio, SR.

Han menar att bankerna på så vis är lätta att manipulera och träffa. När det gäller alla utredningar som pågår anser den tidigare statsministern att det för tidigt att spekulera i utfall.

Det är smärtsamt att se hur Swedbank beskrivits på sistone och banken ska ur denna situation, anser den nyinröstade styrelseordföranden.

"Lika viktigt som att ha ekonomin och balansräkningen i ordning är det att kunna se myndigheter i ögonen och säga att vi gör det vi ska göra", sade han.

Samtidigt påpekade att det inte går att vara naiva och tro att det går att lösa frågan en gång för alla. Internationaliseringen och digitaliseringen har som en negativ effekt ökat risken för penningtvätt, sade han även.

Persson uppger också att han inte kommer att lämna Swedbank förrän uppstädningen är klar.

