Nu svartlistar AP7 sina två cannabisinnehav

Hajpen runt cannabis och dess möjlighet att generera lönsamma affärer är långt ifrån okontroversiell.



Exempelvis har Sjunde AP-fonden fått mycket kritik för att portföljen innehåller två kanadensiska cannabisbolag, Aurora Cannabis och Canopy Growth, trots att Etikrådet har rekommenderat att de ska exkluderas.

“Det var helt enkelt så att när dessa bolag blev tillräckligt stora så hamnade de i det index vi följer, MSCI All Country World Index”, sade Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden, för någon månad sedan till Veckans Affärer.



Idag kom Sjunde AP-fondens så kallade svarta lista, som revideras två gånger per år.



”Efter det senaste halvårets normbaserade genomlysning svartlistas sju nya bolag. Dessa är: Aurora Cannabis Inc, involvering i cannabis i strid med internationella konventioner mot narkotika. Brookfield Asset Management Inc, involvering i kärnvapen. Canopy Growth Corp, involvering i cannabis i strid med internationella konventioner mot narkotika. Evergy Inc, agerar i strid med Parisavtalet genom att motverka klimatlagstiftning i USA. POSCO samt Posco International Corp, kränkningar av arbetstagares rättigheter i Turkiet. Rosneft Oil Co, kränkningar av miljönormer i samband med oljeutvinning i Ryssland.”, skriver Sjunde AP-fonden i ett pressmeddelande.

