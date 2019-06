Facebook: Satsning på kryptovaluta lyfter aktien

De ledande börserna i New York utvecklades i något positiv riktning under måndagen.

Investerarnas blickar riktas under veckan mot Federal Reserves möte på tisdagen och onsdagen. Räntan förväntas lämnas oförändrad men enligt analytiker kommer räntebanan visa att fler ledamöter är öppna för lägre räntor i framtiden.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,1 procent till 26.112. Det bredare indexet S&P 500 ökade även det 0,1 procent till 2.890 medan tekniktunga Nasdaq Composite var upp 0,6 procent till 7.845.

Sektorvis steg fastighetsbolag 1,1 procent medan råvaror tappade 0,9 procent.

Beträffande handelskonflikten mellan USA och Kina har USA:s handelsminister Wilbur Ross tonat ned sannolikheten för ett avtal mellan länderna under G20-mötet i slutet av juni.

På bolagsfronten har läkemedelsbolaget Pfizer köpt bioteknikbolaget Array Biopharma för 48 dollar per Array-aktie, motsvarande totalt cirka 11,4 miljarder dollar i "enterprise value". Array-aktien rusade 57 procent till omkring 1:50 dollar under budkursen på 48 dollar. Pfizer-aktien adderade 0,3 procent.

Bland de stora teknikjättarna märktes breda uppgångar. Bäst gick det för Netflix och Facebook som utökades med 3,2 respektive 4,2 procent. Enligt Bloomberg News skedde Facebooks uppgång mot bakgrund av positiva uttalanden från analyshus beträffande bolagets påstådda satsning på kryptovaluta, som Wall Street Journal rapporterade om i förra veckan med hänvisning till källor.

Läs även: Techgiganter investerar i Facebooks nya kryptovaluta

Bland andra storbolag var Tesla upp 4,7 procent.

Disney har sänkts till "in-line" från "outperform" av Imperial Capital. Aktien sjönk 0,5 procent.

Deere, som bland annat konkurrerar med Volvos anläggningsmaskinsdivision (CE), steg i stället 1,9 procent sedan aktien lyfts till "outperform" av Baird, från tidigare neutral.

Flera av Huaweis amerikanska chipleverantörer, bland annat Qualcomm och Intel, vill se lättnad av sanktionerna mot bolaget, enligt Reuters källor.

På måndagen uppgav Huaweis grundare, Ren Zhengfei, att bolaget kommer att skära ned tillverkning till ett värde av 30 miljarder dollar under 2019 och 2020. Under måndagen rapporterade Bloomberg News samtidigt att Huaweis export av mobiltelefoner kommer falla med 40-60 procent under 2019 som en direkt effekt av svartlistningsåtgärden.

Läs även: Huawei satsar på självkörande bilar

Före börsöppning kom siffror för Empire Manufacturing Index, som visar aktiviteten i tillverkningsindustrin i delstaten New York. Indexet sjönk till -8,6 i juni jämfört med 17,8 i maj, enligt Reuters, den svagaste noteringen sedan oktober 2016.

Räntan på den amerikanska tioåringen var oförändrad vid 2,08 procent.

Läs även: Iran uppger sig ha sprängt cybernätverk