Amazon betalade 0 kronor i skatt trots en vinst på över 100 miljarder kronor

Förre vicepresidenten och presidentvalskandidaten Joe Biden, Demokraterna, risar Amazon för att inte betala skatt.

E-handelsjätten Amazon har nu blivit det högst värderade varumärket. De har gått om både Google och Apple. Under 2018 betalade Amazon 0 dollar i skatt trots att vinsten var 11 miljarder dollar. Dessutom har de har kritiserats för att samtidigt betala för låga löner, något som ledde till att bolaget under 2018 höjde lägstalönerna. Men det räcker inte, skriver Joe Biden på Twitter.

”Jag har ingenting emot Amazon /…/ Men vi behöver belöna arbete och inte bara förmögenhet”, skriver Joe Biden.

I have nothing against Amazon, but no company pulling in billions of dollars of profits should pay a lower tax rate than firefighters and teachers. We need to reward work, not just wealth. https://t.co/R6xaN3vXGT