Flygbolagens desperata utsläppskamp

Wizz Air ska också börja redovisa månatlig utsläppsstatistik och det östeuropeiska lågprisflygbolaget har enligt ett pressmeddelande de lägsta koldioxidutsläppen per passagerare av alla sina konkurrenter.

Bolaget släppte i maj ut 56,5 gram koldioxid per passagerare och kilometer. För en vecka sedan gjorde konkurrenten Ryanair anspråk på att vara det grönaste flygbolaget, med 66 gram koldioxid i utsläpp per passagerare och kilometer förra månaden.

Även SAS, som släppte ut nära 100 gram per passagerare och kilometer under perioden februari till april i år, har sagt att man ska börja redovisa utsläppsstatistik. I samband med trafiksiffrorna häromdagen framgick att SAS minskat sina koldioxidutsläpp med 0,7 procent per passagerarkilometer i maj. Man angav dock inte hur stora utsläppen var i relation till trafiktalen.

