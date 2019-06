Northvolt har säkrat ordrar på över 120 miljarder kronor

Batteritillverkaren Northvolt har slutfört sin omtalade kapitalanskaffningsrunda och samtidigt dragit in order på över 120 miljarder kronor, tillkännagavs på onsdagen.

Volkswagen, BMW och Goldman Sachs. Det var en namnkunnig skara investerare som offentliggjordes när Northvolt presenterade resultatet av sin kapitalanskaffningsturné i ett pressmeddelande på onsdagen.

Totalt uppgick finansieringsrundan till 1 miljard euro eller motsvarande knappt 11 miljarder kronor.

Parallellt med säkrad finansiering för ett flertal fabriker, den så kallade Northvolt Ett i Skellefteå och en fabrik i tyska Sachsen i samarbete med Volkswagen, har order på motsvarande 123 miljarder kronor bokats in, skriver Northvolt. Storskalig svensk produktion väntas dra i gång 2021, den tyska sent 2023 eller tidigt under 2024, skriver Northvolt.

Bland svenska finansiärer finns AMF och Folksam. Också ABB, Scania och Vattenfall har tecknat sig som industripartner till Northvolt.