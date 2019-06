Huawei satsar på självkörande bilar

Kinesiska telekombolaget Huawei, som just nu befinner sig mitt i handelsbråket mellan USA och Kina, samarbetar med europeiska, japanska och kinesiska bilbolag om att ta fram självkörande bilar så tidigt som 2021. Det skriver Financial Times.



Bolaget söker sig därmed till industrisegment utanför sin traditionella telekomverksamhet för en bredare uppsättning av AI-produkter.



Dang Wenshuan, Huaweis chefsstrateg-arkitekt , säger till tidningen att Huawei förser AI till flera samarbetsprojekt inklusive de med Audi, GAC Toyota Motor och Beijing New Energy Automobile och Changan Automobile.



"Från vad jag förstår så arbetar vi tillsammans med att ha en bil som kan levereras under 2021, eller 2022, som använder dessa (självkörande) komponenter," säger Dang Wenshuan. "Detta kommer att ske i Kina, men inte bara i Kina...det kommer också att ske i Europa."

Läs mer: Huawei: Kommer det svartlistade företaget bli störst inom smartphones?