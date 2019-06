Plastens utfasning ger Japans krympande pappersindustri nytt hopp

Japan står på andra plats på listan över de länder som tillverkar mest plast per capita, efter USA.

I maj kom 180 länder överens om skarpare FN-regleringar för plastimport genom gränserna, rapporterar TT. Det tvingar fler länder att ta hand om sin plast på hemmaplan istället för att skicka den utomlands, som de gjort tidigare.

För den japanska pappersindustrin, som kämpar med en sjunkande efterfrågan, är övergången istället en möjlighet som har redan börjat uttnyttjas, skriver Financial Times som tar upp ett antal exempel på hur företag i Japan arbetar med att omvandla produkter av plast till papper.

“Övergången från plast till papper ska fortsätta. Det är en våg som inte går att stoppa”, säger Motoshi Muraoka, partner på NTT Data Institute of Management and Consulting, till Financial Times.

Som exempel lyfter tidningen upp bland annat sugrör och schampoflaskor.

Nippon Paper Industries, ett japanskt företag som utvecklar alternativ till plastprodukter, har kommit på ett sätt att ersätta schampoflaskor med papperpåsar som liknar små mjölkförpackningar och kan bli enkelt påfyllda utan att använda sax, enligt tidningen.

Massaföretaget Hokuetsu Package öppnade en ny tryckanläggning i oktober för att trycka etiketter på papper för andra företag som tillverkar förpackningar. Företagets befintliga anläggningar producerade huvudsakligen mjölkförpackningar.

Men japanerna har konkurrenter i både USA och Europa. Till exempel, danska EcoXpac har utvecklat en ölflaska gjort av träfiber, i samarbete med Carlsberg, rapporterar Food Nation.

Oavsett uppfinningar ”finns det fortfarande många utmaningar att övervinna innan papper kan bytas ut mot plast”, säger en representant för pappersindustrin till Financial Times.

Tidningen menar att de största utmaningarna är att papper inte klarar av vatten och värme. I de flesta fall kan man dock lösa det med plastlager på förpackningarnas insida.

