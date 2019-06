Supertalangens resa från gerillan till growth hacking

Efter flykt från gerillan som härjade i Colombia fick den idag 28-årige Supertalangen Jorge Castro tillbringa fem år vid en flyktingförläggning i Rinkeby innan familjen flyttade till i en lägenhet i Fittja. Idag har han använt sin gatusmartness från tidiga ungdomsår med alltifrån streetbasket till mindre brott för att ”growth hacka” fälgbolaget ABS Wheels att få varje månad få online-besök av var tionde svensk.



”Alla growth hack för ABS Wheels har jag att tacka min ”streetsmartness” för. Jag älskar att jobba för ABS Wheels där vi kan fatta beslut över en kaffekopp, medan andra måste ha ett årsmöte på sig.”

Det hävdar den idag 28-årige supertalangen tillika growth hackern Jorge Castro som har varit instrumentell i arbetet med att hjälpa ABS Wheels till en position där det snabbväxande fälgbolaget månatligen får besök online av cirka 10 procent av den svenska befolkningen.

Enkelt förklarat går growth hacking ut på att med hjälp av digitala tjänster och kreativitet marknadsföra produkter till minimala kostnader – helst inga. Begreppet myntades av Sean Ellis som gjort det välkänt genom att han som marknadschef lyckades få Dropbox att utan att lägga några pengar att tala om i marknadsföring bli ett företag värt miljardtals dollar.

”För mig handlar growth hacking om att våga göra och testa saker, fejla och göra det ännu bättre nästa gång”, säger Jorge Castro.

Hans egna exempel på growth hack rör alltifrån billiga klistermärken kopplade till att lägga upp bilder på Instagram till tävlingar, VIP-program för influencers och Autopodden med kända profiler som Pirellis vd.

Men det låter som vanlig marknadsföring?



”I det här fallet går ju growth hackingen ut på att välja välja intervjupersoner som kan maximera spridningen av podden.”

Jorge Castro menar att alla företag oavsett bransch och storlek kan dra nytta av growth hacking och att Facebook-funktionen Pinpoint Marketing är en bra startpunkt.

”I stället för att spendera massa pengar på Google Adwords gör Pinpoint Marketing att du enkelt hittar en begränsad målgrupp som du konstant kan jaga med ditt budskap.”

Så hur blev han en sådan expert på growth hacking att han förra året blev finalist i tävlingen Årets Marknadsförare vid Motorgalan?

En sak är säker. Och det är att livet började långt ifrån de stora scenerna.

Född av fattiga föräldrar i Colombia lämnade mamma såväl man som gerilla som härjade i landet på 1990-talet för att med ettårige sonen bege sig till trygga Sverige. Det blev fem år vid en flyktingförläggning i Rinkeby samtidigt som mamman tog alla ströjobb hon kunde få för att få ekonomin att ändå gå runt.

Till slut träffade hon en svensk man som banade väg för inflyttning i en lägenhet i problemdrabbade Stockholmsförorten Fittja. Ett par år senare blev det flytt till ytterligare ett problemområde - Storvreten i Tumba.

”Det var en tuff uppväxt och jag drömde hela tiden om att ta mig ur gettot.”

Det höll dock på att gå i rakt motsatt riktning då han redan under tonåren flera gånger blev tagen av polisen för brott som alltifrån stöld till misshandel. Fritiden tillbringades med streetbasket och när han även gjorde fina insatser för laget i Tumba satte mamma käppar i hjulet för att han efter provspelning skulle få ingå i truppen för Södertälje Allstars. Dels ansåg hon sig inte ha råd att köra sonen till träningarna, dels tyckte hon att han snarare skulle ägna sig åt skolan än idrott. I stället för basket lyckades hans stränga mamma sporra goda prestationer i alltifrån engelska och historia till naturvetenskap.

”Jag var väl ingen mönsterelev precis, utan hade säkert 30 samtal med rektorn. Men jag var alltid så streetsmart att jag fick godkänt i alla ämnen.”

Då han skulle börja gymnasiet fick låtsaspappa nummer två i ordningen honom att rata bygglinjen till förmån för entreprenörslinjen i Huddinge och när han hade funnit sin passion och skulle starta ett UF-företag i tredje ring födde han den långtifrån glamorösa affärsidén att importera en pappersprodukt från Kina för att täcka toalettringar. Jorge Castro köpte för 1,80 kronor per enhet och lyckade sälja slut på alla produkter vid UF-mässan i Älvsjö trots att han sålde för nära det femdubbla.

”Jag fick rakt på och sade ”ska du ha” och var på gränsen till oförskämd.”

Då han senare skulle sälja Viasat-abonnemang för Webhelp – som hette Go Excellent på den tiden och hade cirka 800 anställda – banade hans intelligens till att han inte bara nominerades till Årets Säljare vid Viasat Sales Award 2011 och 2012, utan att han också året därpå utsågs till Årets Medarbetare på Go Excellent.

”Jag fick ta inkommande samtal och gjorde mig känd för att aldrig se några hinder. Jag blev så bra på merförsäljning att jag kunde få en kund som saknade en extra tv och att gå iväg och köpa en extra tv-apparat för att kunna dra igång ett tvillingabonnemang.”

Framgångarna som gjorde att han kunde sola sig i glansen gjorde han inte kände något dåligt samvete över att exempelvis översälja till synsvaga gamla damer.

”Jag ville bara ha para (Red:s anm: slang för pengar).”

Då han insåg att han var så bra på att sälja att cheferna inte ville låta honom gå vidare till mer avancerade uppgifter hoppade han av för att starta ett bolag som producerade webbsidor för cirka 15 000 kronor samtidigt som han beställde samma webbsajter från indiska bolag som Fiver för blott tiotals dollar.

Problemet var bara att när kunderna ringde om support gjorde bristen på kunskaper kring alltifrån programmering till just sökoptimering att han inte kunde ge några svar. Återigen blev Fiver räddaren i nöden genom att han betalade en Fiver-kille si Venezuela 5 dollar per dag för att via Skype-samtal lära honom allt han behövde. Efter tre månaders idogt tränande kunde han stå på egna ben och med nyvunna kunskaper sälja in mertjänster som kontaktformulär.

Då han även hann med en runda med ett bolag där han sålde tandblekningsmedel och använde kunskaperna till att ta sig till toppen av Google-rankingen valde han istället att börja ägna sig helhjärtat åt SEO.

”Det finns inget roligare än sökmotoroptimering. Det känns som att hitta en hemlig kod och när du ser resultatet får du en kick. Dessutom är det kul att göra något för så lite pengar och ändå nå maximal effekt.”

Vägen till jobbet som growth hacker på ABS Wheels började med att han satt på ett kafé i Märsta iförd en tröja han via Vistaprint tryckt upp för ett par hundra kronor med budskapet: ”Vill du ha hjälp med SEO?”

Slumpen gjorde att ägaren till ABS Wheels kom in. Och när Jorge Castros vänner på kaféet iförda attribut som Nike-skor och Adidas-byxor intygade att han är en person att satsa på var saken biff.

Redan första dagen insåg Jorge Castro att webbsidan var en katastrof och att leverantören fört ägaren bakom ljuset med alltifrån felaktiga länkar från Kina och Indien till rena hygienfaktor som att rubrikerna saknade hygienfaktorn H1 som gör att sökspindlarna hittar detsamma.

Det blev helt enkelt till att programmera om och sökmotoroptimera hela webbsidan och därefter dra igång en stor analys av sökordsdata för att kunna optimera konverteringen till kunder.

”Ägaren trodde att han hade bra trafik, men det visade bara cirka 1 000 unika besökare per vecka. Att bolaget ändå omsatte 24 miljoner kronor berodde att man var välkänt lokalt.”

Genom att vid mötet med leverantören gillra en fälla och peppra denne med SEO-frågor insåg både Jorge Castro och ägaren att leverantören hade noll koll.

Efter en rad growth hack har nu bolaget vuxit så det knakar.

”Söker du på fälgar idag kan jag garantera att ABS Wheeels alltid är i topp tre.”

Idag har ABS Wheels drygt en kvarts miljon unika besökare per månad och räknar med att ha passerat 100 miljoner kronor i omsättning när räkenskapsåret är till ända 30 juni.

Efter att ha spenderat minimala pengar i marknadsföring skrattar han åt konkurrenter som lägger stora summor på radio- och tv-reklam.

”Ägaren har sagt att det är roligt om vi kan synas bara genom att vara smarta.”

Jorge Castro menar att marknaden har reglerat sig själv i det att det likt leverantören som inte skötte sig inte går att fuska längre då Google numera har järnkoll på vem/vilka som sköter sig.

Härnäst är planen internationell expansion.

”Målet är hela Europa och vi slår till hårt i år.”

För att kunna bearbeta övriga Europa på ett lika framgångsrikt sätt som Sverige är siktet inställt på den enklaste formen av growth hacking - produktfoton.



Så gick ABS Wheels med hjälp av Growth Hacking från cirka 1 000 unika besökare per månad till nära drygt en kvarts miljon:

Han lät producera 400 inlägg om alltifrån bultmönster till bultcirklar till vilka fälgar som passar en viss modell för att ge svar på svenskarnas vanligaste frågor.

Han skapade webbplatsen bultcirkel.nu och fyllde den med innehåll.

Han lät trycka klistermärken med företagsloggan för ett per öre per enhet och uppmanade kunder att posta Instagram-foton med klistermärket på bilen.

Han drog igång en tävling där den som var först med bildbevis på företagsloggan tatuerat på kroppen vann fyra fälgar.

Han utnyttjade kunskaperna från att sälja Viasat-abonnemang och fick loss 300 avtal med verkstäder i landet genom ett upplägg där kunden kunde gå direkt till verkstaden i stället för att först behöva hämta fälgarna vid ett utlämningsställe. Då försändelser företag-företag är billigare hos PostNord sänktes också fraktkostnaden rejält för ABS Wheels.

Han drog igång alltifrån ett samarbete där ABS Wheels kunde erbjuda däckverkstäder en färdig lösning i utbyte mot provision på försäljningen och poddar med tunga personer som Pirellis vd för att få maximal spridning till VIP-program för influencers som S Cars med provision till den som via länkning genererar försäljning.

Han kläckte idén att få forne bankrånaren och profilen för Aftonbladets ”Stoppa Tjuven” - Anders Adali - att prata om hur han stal däck och fälgar och medieskriverierna gjorde att ABS Wheels sålde 1 000 fler låsbultar än normalt.

Då ”vem äger bilen” är den vanligaste frågan tog ABS Wheels fram en guide för att ”fiska” mejladresser” och därefter slussa vidare till Transportstyrelsen.

