SAS: Pilotstrejken får trafiktalen att rasa

SAS minskade antalet passagerare med 10,0 procent till 2,4 miljoner under maj, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten -14,5 procent.



"Strejken hade en negativ inverkan på trafiktalen även i maj då den drabbade cirka 100 000 kunder", skriver bolaget.



Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 10,0 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -12,8 procent.



Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 6,6 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -14,9 procent.



Kabinfaktorn uppgick till 71,3 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 74,4 procent.

Företaget har utökat produktutbudet genom att öppna 12 nya Fasttrack i Europa samt att lägga till 25 nya linjer och fem nya destinationer - Florens, Marseille, Szczecin, Cornwall och Uleåborg. SAS erbjuder nu också prioriterad ombordstigning för en vän eller upp till fyra familjemedlemmar för alla EuroBonus Gold- och Diamond-medlemmar.

SAS maj 2019 april 2019 Passagerare, miljoner 2,4 2,156 RPK, förändring i procent -10,0 -12,8 ASK, förändring i procent -6,6 -14,9 Kabinfaktor, i procent 71,3 74,4

