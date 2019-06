Han kammade hem priset – världens främsta entreprenör

I lördags delades priset EY World Entrepreneur of the Year ut. Vinnaren blev amerikanen Brad Keywell, vd på Uptake Technologies, rapporterar Financial Times.

Innan Keywell startade Uptake Tehnologies, ett företag som fokuserar på AI och analytisk programvara, hade han grundat sex andra företag, bland annat Groupon - en plattform för e-handel.

Affarsidén med Uptake Technologies är att kunna identifiera problem med industriutrustningen innan de uppstår med hjälp av data från sensorer som installeras på maskinerna. Denna teknologi kan spara företagen miljoner dollar.

”Kort och gott ska det hjälpa företag att nå nya nivåer av produktivitet, tillförlitlighet och säkerhet,” säger Brad Keywell till Financial Times.

På bara fyra år har företaget växt med 550 anställda och värderas nu till mer än två miljarder dollar.

År 2015 startade Brad Keywell och hans fru organisationen Keywell Foundation i syftet att stödja sociala entreprenörer. Året därpå förbindade de sig med löftet att ge ut mer än hälften av sin förmögenhet till välgörenhet genom att gå med i The Giving Pledge.

För 19:e året i rad har nu priset EY World Enterpreneur of the Year delats ut. Bland de tidigare vinnare är Guy Laliberté, grundare av Cirque du Soleil, och den brasilianska fastighetsmagnaten Ruben Menin.

