Snart kan du äta labbodlad sushi

Företag hittar nya sätt för att öka hållbarhet inom livsmedelsbranschen. Vi infinner oss i ett paradigmskifte mot vegetariska proteiner och investerares intresse för labodlat kött har exploderat.

Håkan Jönsson docent vid Lunds universitet inom etnologisk kulturanalys med fokus på konsumtion, mat och måltid, har uttryckt ”Nu kan man se en viss normalisering av att äta vegetariskt. Frågan är vad som kommer att dominera i framtiden”.

Är det labbodlad mat?

Överfiske, illegalt fiske, ökande vattentemperaturer och förorenad fisk är utmaningar som existerar i den globala fiskeindustrin. Att öka hållbarheten inom fiskeindustrin är således en viktigt fråga.

Detta skriver Triple Pundit.

Nu framställer BlueNalu, beläget i California, labbodlad fisk, ett hållbart alternativ till fisk. Den fisk som framställs i BlueNalus labb har celler som härstammar från en levande fisks cellvävnad och odlas sedan till ett resultat som liknar den naturligt fångade fisken fast utan ben och fjäll.

”BlueNalu kommer att lösa upp och komplettera den rådande branschpraxis, där fisk odlas eller fångas i våra hav och sjöar. I stället kommer vi att producera äkta fisk och skaldjur direkt från fiskceller, som är lika välsmakande och näringsrika som konventionellt odlade produkter, på ett sätt som är hälsosamt för människan, humans för djuren, och hållbar för vår planet”, uttrycker Lou Cooperhouse vd för BlueNalu i samband med företagets lansering 2018.

Enligt branschanhängare skulle labbodlad fisk, när den väl blivit en kostnadsmässig konkurrent, inte innehålla toxiner som kvicksilver, mikroplaster, parasiter eller bakterier som den vildfågade eller odlade. Transportkostnader och utsläpp skulle också kunna reduceras genom att det labbodlade alternativet kan framställas nära städer, framgår det i Triple Pundit.

Men det kan existera ett motstånd från konsumenter som hindrar den labbodlade fisken. Den kan anses vara främmande och kan lida av en konstant jämförelse med den naturligt fångade fisken.

Företaget säger dock att de använder celler från verklig fisk, utan genetisk modifiering eller förändring.

”Vi är inte mer ’labb-skapta’ än ketchup eller Oreos. De kommer alla från ett labb.”, säger Chris Dammann, chefstekniker hos BlueNalu.

Företaget befinner sig fortfarande i ett forsknings- och utvecklingsstadium och det kan ta tid innan produkten når marknaden.

Men företag som Beyond Meat och Impossible Food har öppnat dörren för liknande företag inom branschen. Blickar man på de alternativa köttföretagen finns det en indikation på att denna sektor växer, enligt Triple Pundit.

De konkurrerande verksamheterna skapar båda labbodlat kött. De utger sig för att skapa hamburgare som ger samma känsla i munnen som när konsumenter äter en köttbaserad hamburgare. Köttet har skapats på en vetenskaplig väg med celler skapta efter de animaliska proteinbaserade. De båda företagen har lockat tunga investerare.

Impossible Food drog under sin investeringsrunda in 300 miljoner dollar. Bland de som slantade in i företagets affärsidé var Bill Gates, Google Ventures, Jay Z, Katy Perry och Serena Williams, Skriver The Verge.

Utöver Beyond Meat och Impossible Foods, finns det fler företag som fokuserar på ”fejk-mat”. Bland produkterna finns syntetiska viner från företag som Endelss West och Replica Wine samt djurfri mjölk från Ripple Foods och Perfect Day Foods, skriver The Verge.