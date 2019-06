Jeff Bezos ser handanvändande robotar – ”inom de närmaste tio åren”

Det uppgav han under bolagets konferensen ”re:MARS” i Las Vegas, skriver Reuters.

”Jag tror att gripande kommer att vara ett löst problem inom de närmaste tio åren”, sade Jeff Bezos.

Bezos kommentar kommer sedan Amazon sagt att man betraktar automation som ett sätt att hjälpa sina anställda. Bezos avböjde dock under intervjun att prata om Amazons satsningar kring tekniken, som har testats med hjälp av Boston-startupen Soft Robotics.

Robotar som kan utföra handuppgifter skulle vara lämpliga både vid lagerarbete men också för att hjälpa äldre inom omsorgen.

Got a chance to scout some of the cool tech at the first #reMARS event. @HaptX @Rivian @hseas @wyssinstitute pic.twitter.com/bvG5afbn50