”Ett kreativt Davos” – nu hålls den hemliga konferensen på Grand Hôtel

En hemlig konferens ska hållas i veckan, 13-15 juni, på Grand Hôtel i Stockholm. Det är stiftelsen ”Brilliant Minds” som arrangerar konferensen och endast de som har fått en personlig inbjudan får komma.

I år anordnas tech- och musikkonferensen för femte gången. Bakom eventet står David Ek, grundare av Spotify, och Ash Pournouri, Aviciis tidigare manager.

”Brilliant Minds” syftar till att samla kreativa personer med idéer inom områden såsom teknik, mode, hälsa, ekonomi och utbildning.

Financial Times beskrev konferensen som "Ett kreativt Davos". Bland årets talare är USA:s förre president Barack Obama, skådespelarna Gwyneth Paltrow och Joel Kinnaman, miljöaktivisten Greta Thunberg och Snapchat-grundaren Evan Spiegel.

Enligt Daniel Ek är eventets syfte bland annat att ”visa upp Sverige för resten av världen”.

”Vi svenskar är dåliga på att framhäva oss själva, trots att vi har otroligt mycket att vara stolta över,” sa Daniel Ek till Resumé.

Men det råder mycket hemligheter och spekulationer kring den årliga festivalen.

Enligt källor till Financial Times har tre av Sveriges största finansfamiljer gått in som ägare och sponsorer - Wallenberg, Stenbeck och Olsson. I januari rapporterade Breakit att även Kinnevik går in och sponsrar festivalen. Företaget säger att de inte betalar sina talare utan att de lockas ändå, enligt Expressen.

Dessutom är det första gången som eventet är stängt för allmänheten. Tidigare har det gått att köpa biljetter, där priset kunde ligga på 3 000 dollar, men i år vill arrangörerna skapa en extra exklusiv känsla för sina gäster.

”Vi vill inte att eventet ska kännas kommersiellt eller ”köpt”, har Natalia Brzezinski, vd för ”Brilliant minds”, tidigare sagt till Expressen.

