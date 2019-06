Superekonomen om AI – “Det här är en verklig fara”

Allt ifrån förtryck av människor till skyhög arbetslöshet är konsekvenserna av en ökad automatisering, menar ekonomiprofessorn från MIT.

Det rapporterar SvD i en intervju med ekonomistjärnan, i samband med hans Sverigebesök hos Stockholm Universitet.

Daron Acemoglu blev ett världsnamn tillsammans med kollegan James A. Robinson efter boksuccén: ”Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”, 2012.

Nu menar han att automatiseringen har gått i fel riktning. Tech-bolagen utnyttjar fenomenet för mycket och kostnaden hamnar hos oss människor. Facebook och Googles problem med våld, barnpornografi och hat sägs maskinerna inte helt klara av att detektera. Och att anställa fler människor för att bekämpa problemen påverkar lönsamheten negativt, eftersom bolagen tjänar pengar på data och information.

”Det här är en verklig fara. Vi fokuserar för mycket på automatisering i stället för att använda de nya tekniska plattformarna till att skapa nya jobb, nya industrier, nya sätt att organisera saker och nya sätt att använda mänskliga förmågor”, säger han till SvD.

Han menar dessutom att AI idag används inom områden där människor faktiskt kan hantera frågorna bättre än robotar, som till exempelvis översättningar, mönsterigenkänning och bokföring.

Han kallar det ”so-so tech”, vilket innebär ett robotnyttjande av tekniker som inte riktigt är mogna än. So-so resulterar inte i en markant produktivitetsökning, men däremot i ett rejält undanträngande av mänsklig arbetskraft.

Bolag, som till exempelvis Tesla skulle må bra av att ta avstånd från automatiseringen och istället anställa människor, menar Acemoglu.

”Innan Tesla kom var elektriska bilar effektiva men inte roliga. Tesla gjorde dem roliga. Det var en fantastisk idé. Men vad gjorde de sedan? De vände helt ryggen till områden som kan bygga bilar och byggde en fabrik i Silicon Valley. De automatiserade allting och därför ökade kostnaderna och de kunde inte hålla sin leveransplan. Ideologin gick för långt.”

Varför väljer man då att investera i maskiner istället för människor?

Enligt ekonomen handlar mycket om att beskattningssystemen i USA, men även i länder som Sverige, är fördelaktiga mot kapital snarare än arbete. Handlar det om en investering på 20 miljoner dollar på tio arbetare, som ska jobba i 20 år, kontra en maskin för 25 miljoner dollar med samma livslängd så tenderar man att välja det sistnämnda. Med sociala avgifter för arbete samt skattegynnande nedskrivningar och skattekrediter på maskinen blir valet enkelt.

Daron Acemoglu syftar på att AI och automatisering endast borde användas inom områden där incitamenten gynnar de kommersiella, tekniska eller vetenskapliga aspekter.

Övervakningstrenden och igenkänningstekniken är ett exempel som inte passar in på dessa kriterier. Där det är lätt att information hamnar i fel händer.

Professorn anser istället att AI framförallt borde finnas inom utbildning och i sjukvården. Världens regeringar borde kämpa för att ta bort incitament som främjar automation inom områden där det inte gynnar människan, samt införa samma skatter på kapital och arbete.

Läs hela intervjun med Acemoglu här: SvD