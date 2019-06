Fem Orwell-dystopier som har blivit skrämmande verklighet

Mycket vatten har hunnit rinna under broarna sedan det klassiska verket “1984” såg dagens ljus för 70 år sedan och nu visar en Business Insider-sammanställning att flera av författarens skrämmande förutsägelser om framtiden och det påhittade INGSOC-partiets styre har blivit verklighet.

Här är fem saker från boken som inte bara hör till en skrämmande framtidsvision längre:

1. Telescreen

Boken:

I ”1984” figurerar telescreens – speciell variant av bildskärmar – med så effektiva övervakningssystem att ingen kan undkomma övervakningen vare sig i hemmet och än mindre på offentliga platser.

Idag:

Tekniken kring ansiktsigenkänning har utvecklats i ett rasande tempo och även om den kan göra tillvaron mer bekväm finns stora baksidor med tekniken.

Ett exempel är att den kinesiska regimen med skrämmande träffsäkerhet övervakar den muslimska minoriteten Uigurer på drygt 500 000 invånare i landet.

2. Speakwrite

Boken:

Huvudpersonen i ”1984”, Winston Smith, använder Speakwrite i jobbet som copywriter vid inspelningssektionen vid Sanningsministeriet, vilket var en del av INGSOC.

Speakwrite är en apparat som förvandlar tal till text.

Idag:

Idag finns ett oräkneligt antal appar och översättningstjänster med liknande funktioner och där tekniken är så användbar att det råder allt högre efterfrågan på den.

Ett exempel är att mobilanvändare med operativsystemet Android numera kan använda funktionen Live som visserligen är designad för döva människor, men i realtid kan översätta 70 språk från tal till text.

Otter är ytterligare ett exempel i form av en gratisapp som omedelbart transkriberar tal.

3. Flytande fästningar

Boken:

I “1984” förmedlas en värld med krig utan uppehåll och där striderna sker långt bort mot mystiska fiender. I boken beskrivs hur flytande gigantiska militärbaser “Floating Fortresses” patrullerar strategiska platser.

Idag:

Dagens hangarfartyg har visserligen inte blivit lika stora i boken, men däremot stämmer Kinas konstgjorda öar vid Sydkinesiska havet väl in på beskrivningen.

4. “Big Brother is watching you”

Boken:

Posters av INGSOC-ledaren “Big Brother” med en man i 40-50-årsåldern används i syfte att avskräcka potentiella regelbrytare. I slutet av boken upptäcker Winston Smith att Big Brother är en påhittad figur partiet använder för att mana till lojalitet.

Idag:

2018 lät Nordkoreas ledaren Kim Jong-Un trycka ett antal propopandaplanscher med bilder på honom själv med målet är att sporra folket att arbeta hårt och göra honom stolt.

I Venezuela möttes invånarna av posters med gigantiska förstoringar av dåvarande presidenten Hugo Chávez ögon som symboliserade en faderlig blick.

Metoden har även visat sig så effektiv för att propagera lojalitet att den efterföljande presidenten Nicolás Maduro har låtit trycka upp liknande posters.

5. Versificator

Boken:

Versificator är ett AI-verktyg som automatiskt producerar musik och litteratur i linje med partiets riktlinjer och utan behov av mänsklig handpåläggning.

Idag:

2017 publicerade AI sitt första album och i mars samma skickade författaren tillika konstnären Ross Goodwin sin bärbara dator i en bil från New York till New Orleans som hommage till Jack Kerouacs klassiska roman “På Drift” - (originaltitel On the Road).

Datorn använde AI-mjukvara, kamera, gps, mikrofoner och en klocka ansluten till bilen för att spela in information, processa densamma och tolka allt i formen av en roman.

Nu återstår bara att se om en AI kan skriva ett lika klassiskt verk som Georges Orwells 1984 om hur vår framtid ter sig om 70 år.

