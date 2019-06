Börsen upp på tydlig plus – men skogsjätten och kronan backar

Börsen har fortsatt att stiga på fredagen där rekommendationer gett avtryck i kurserna i avsaknad av större bolagsnyheter. Assa Abloys och Swedish Match gick starkast medan SCA backade efter sänkt rekommendation.

Vid 12.15-tiden hade storbolagsindex OMXS30 stigit med 1,3 procent till nivån 1.561. Aktier för 6 miljarder kronor hade då omsatts. Tyska DAX-index var vid samma tidpunkt upp 0,7 procent och Parisbörsens CAC-index noterades 1,5 procent högre.

Läs även: Superekonomen om AI – “Det här är en verklig fara”

Inom OMXS30 noterade en majoritet av bolagen högre kurser jämfört med på onsdagen när börsen stängde för nationaldagsfirande. Starkast gick Assa Abloy som steg 3,7 procent under relativt hög omsättning, utan att bolaget synts i det allmänna nyhetsflödet.

Högt upp i listan syntes även Ericsson som steg 2,4 procent. Chefen för den franska verksamheten, Frank Bouetard, sade på en presskonferens på fredagen att Ericsson på kort sikt kan gynnas av den kinesiska konkurrenten Huaweis nuvarande problem.

Swedish Match, som tappade 3,8 procent i måndags i spåren av nyheter rörande en konkurrent till bolagets tobaksfria nikotinprodukt Zyn, handlades upp 3,3 procent på onsdagen.

I motsatt del av index låg SCA, ner 2,9 procent till 71:64 kronor, efter att UBS sänkt rekommendationen till sälj (neutral) och justerat ner riktkursen till 68 kronor (82).

UBS har även sänkt Stora Enso, ner till neutral från köp, och aktien tappade 1,3 procent.

Läs även: Fortsatta uppgångar på New York-börsen – S&P 500 stiger 0,6%

Handelsbanken gick svagt för den andra dagen i rad när aktien backade 1,5 procent. Danske Bank upprepade tidigare i veckan sälj av aktien i en sektoranalys.

I finanssektorn steg Intrum 1,3 procent till 239 kronor. SEB Equities har höjt sin rekommendation till köp från behåll och riktkursen till 271 kronor (269).

Clas Ohlson, som steg 4,8 procent på onsdagens rapport, fortsatte att klättra 2,4 procent på fredagen. Flera analyshus har uttalat sig efter bolagets bokslut, däribland Nordea som upprepat sälj och Kepler Cheuvreux som upprepat köp. ABG Sundal Collier har sänkt Clas Ohlson till behåll (köp).

Hansa Biopharma avancerade drygt 7,4 procent. Bolaget har presenterat en statistiskt signifikant minskning i väntetid för njurtransplantation bland patienter som har behandlats med preparatet imlifidase jämfört med matchade kontroller av sensitiserade patienter.

Sämre gick det för Copperstone Resources, ner 6,8 procent, efter att bolaget uppgett att det gör en nyemission riktad till bolagets aktieägare för att ta in 24 miljoner kronor.

Starbreeze fortsatte sin klättring och steg 17 procent, vilket summerar den senaste veckans uppgång till över 100 procent. Under fredagen väntas besked om den begärda förlängda företagsrekonstruktionen och inför detta uppger Stockholms tingsrätt för Nyhetsbyrån Direkt att inga borgenärer har motsatt sig att rekonstruktionsperioden förlängs.

I samma sektor steg THQ Nordic 1,9 procent till 223:20 kronor. Berenberg har inlett bevakningen av gamingbolaget med en köprekommendation och riktkurs 270 kronor.

Bland Affärsvärlden senaste rekommendationer, som kom sent i onsdags, märks köp av Trelleborg och Husqvarna. Aktierna var 2,2 respektive 1,5 procent upp.

Även de större marknaderna ute i Europa steg i kölvattnet av gårdagens uppgångar i New York som följdes upp av mer begränsade plus i Asienhandeln. Brentoljan avancerade en dryg procent till nära 63 dollar efter att ha varit nere och vänt under 60 dollar på nationaldagen. Kronan har tappat något mot såväl dollarn som euron.

Kronans utveckling mot dollarn sedan årsskiftet.

Senare på fredagen, klockan 14.30, släpps amerikansk sysselsättningsstatistik för maj månad. Väntat är en arbetslöshet på 3,6 procent och att antalet sysselsatta ska ha ökat med 195.000.

Läs även: Dagens börsnykomling stiger tvåsiffrigt - här är framtidsplanerna