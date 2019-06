Här är affäsidén – nu tar supertalangen in riskkapital istället för donationer

Han grundade Mattecentrum 2008, blev Supertalang 2011 och startade Kodcentrum 2013. Men sedan har det varit tyst kring en av Sveriges mest omtalade sociala entreprenörer, Johan Wendt.

”Jag har haft en utmanande tid privat med separation, stort fokus på mina två döttrar och en av dem har fått diagnosen autism”, säger han med andan i halsen efter att ha stressat hem efter en sen lämning på dagis.

För ungefär ett år sedan, när han kände han att han var på banan igen, blev han introducerad för två personer som kom att bli medgrundare i hans nya bolag Irriot.

”När jag grundade Kodcentrum för sex år sedan var det flera företag som gick in med donationer som till exempel Spotify men även ett bolag som heter Informator, vars vd Emil Robertsson jag klickade med även privat. Vi har träffats en gång i halvåret sedan dess för att prata om livet och framtiden.”

De två personer som han blev introducerad för var Mikhail Soloviev, som varit nu är CTO och har jobbat på Ericsson med professionella telekomnätverk i 20 år, och Alexander Palin, som varit med och startat och byggt en rad techstartups.

”Det som knutit samman Emil med Mikhail och Alexander var intresset för elektronisk musik och nu parade han ihop mig med dem. De hade redan tittat på olika sätt att revolutionera IoT.”

Samtidigt hade de precis som Johan Wendt en passion för samhällsförbättrande idéer. Någonstans där föddes Irriot, som står för irrigation internet of things.

”Irriot är en intelligent plattform för att styra ventiler för bevattning. Det handlar om precisionsbevattning, där alla droppar ska fylla ett syfte. Det får många att tänka jordbruk och odlingar. Det är det också men även kyrkogårdar, parker, golfbanor och sportanläggningar.”

Irriots hårdvara kommunicerar trådlöst via LoRa (long distance radio) och tillåter kontroll av bevattning upp till 15 kilometers avstånd. Via en basstation som i sin tur kommunicerar med fjärrstationer så kan all bevattning automatiseras - helt underhållsfritt eftersom systemet drivs av solkraft. Baserat på fukthalt i jorden, väderleksdata och förinställningar tar Irriots mjukvara ansvar för att bevattningen sköts på optimalt vis.

Skillnaden mot dagens bevattningssystem, där israeliska bolag är världsledande, är att de inte bygger på kablar som grävs ned i jorden.

”Kablarna kan gå sönder och lösningen är dyr att installera. De kostar runt 100 000 kronor medan vår lösning kommer att säljas för 20 000 och är dessutom mobil.”

2018 var året då vattenbrist på allvar drabbade Sverige. Det var också året då den första prototypen av Irriot testades i fält. I slutet av maj placerades prototypen på Slottsträdgården Ulriksdal som drivs av TV-profilen Bosse Rappne. Resultatet blev en succé.

”Anläggningen minskade vattenkonsumtionen med 30 procent, de fick en rekordstor skörd och sparade 180 arbetstimmar den säsongen. De var väldigt nöjda. Pumpor som de normalt säljer för prydnad blev så stora av sol och perfekt bevattning att de knappt kunde klassas som prydnadspumpor längre.”

Det lyckade försöket fick trion att starta bolag och ta in 2,5 miljoner i såddkapital.

”1 miljon kommer från två personer på Ericsson som förstår teknik och såg den stora innovationshöjden. Resten kommer från Mikael Ahlström som varit med som donator sedan jag startade Mattecentrum men som aldrig velat synas. Vi har fört samtal under ett halvårs tid innan han bestämde sig för att gå in som ägare via sitt bolag LBO Invest. Han kommer inte bara in med pengar utan med mycket kompetens.”

I sommar kommer Irriot att ha sex betalande kunder för prototyp 2.0, Galärsvarvskyrkogården, Bergianska trädgården, två rena odlare, och två odlingsskolor. Nästa säsong, 2020, ska de börja med industritillverkning i Asien men även i Ryssland som är hemland för Mikhail och Alexander.

”Idag tillverkas vår hårdvara i tvättstugan hemma hos Mikhail, därför kunde vi inte ta fler än sex kunder i sommar. Nästa säsong expanderar vi till Norden och Europa i första hand, även om det är en produkt som är avsedd för länder med vattenbrist. Vi har redan fått en förfrågan från såväl Portugal som Zambia.”

Att ta steget från att driva socialt entreprenörskap utan vinstintresse till en vinstdrivande verksamhet är inte så dramatiskt som det kan verka menar Johan Wendt.

”För mig är det någonstans av lägre ordning. Det jag går igång på är att bygga verksamheter som är samhällsförbättrande, lusten att gå upp på morgonen för att jobba som jag saknat så länge. Det är kul att testa den kommersiella sidan och jag har sett mina tidigare verksamheter som professionella, så framför mitt skrivbord märker jag inte så stor skillnad.”

