500 tillverkare – nu måste Kina kyla ner den överhettade elbilsbranschen

Kinesiska regeringen rapporteras dra upp nya riktlinjer för att kyla ned den överhettade elbilsmarknaden, som rymmer närmare 500 bolag. Det rapporterar Technode som hänvisar till ett utkast.

Enligt riktlinjerna, som fortfarande är under utredning, behöver bolag som vill farma ut tillverkning kunna visa upp investeringar i forskning och utveckling på mer än 580 miljoner dollar i Kina under de senaste tre åren. Bolagen behöver också kunna visa upp en försäljning på minst 15 000 elbilar under de senaste två åren.

Kinesiska regeringen beslöt under 2010 att elbilsmarknaden var en av sju strategiska industrisegment och myndigheterna tillförde bidrag till industrin där flera hundra elbilsbolag poppade upp. Flera av elbilsbolagen har ännu inte levererat några bilar till kunderna.

Så sent som i mars kom besked om att Kina kommer drar ned statsbidragen med så mycket som 60 procent i början av juni i syfte att motverka överhettning.

