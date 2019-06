Twitters förvärv av AI-startup – ska stoppa falsk information

Twitter har förvärvat Fabula AI, en brittisk startup som med hjälp av maskininlärning försöker upptäcka falsk informationsspridning online. Det framgår av ett blogginlägg.

De finansiella villkoren i affären framgår inte. Däremot kommer köpet att medföra att Twitter startar en ny forskningsgrupp som leds av Sandeep Pandey.

FABULA AI announces breakthrough in algorithmic fake news detection, leveraging patented Geometric Deep Learning to identify fake news with 93% accuracy within hours of dissemination - https://t.co/oKQkWo7JXR