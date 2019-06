Cannabis-glass – Hippie-kapitalisterna Ben & Jerry's nya plan

Cannabis har spåtts vara den nya trenden i aktier samt skönhetsprodukter.

Nu vill hippie-kapitalisterna och glassmakarna Ben & Jerry’s skapa glass innehållandes cannabidiol, skriver the Guardian.

”Vi gör detta för våra fans”, säger Ben & Jerry’s vd, Matthew McCarthy.

”Vi har lyssnat och givit dem allt från laktosfria njutningar till on-the-go portioner. Vi strävar efter att älska våra fans mer än de älskar oss och vill ge dem vad de söker, på ett ’Ben & Jerry’-vis”

