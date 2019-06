Ta bättre affärsbeslut med ny tjänst

Att som företagare ligga steget före konkurrenterna och fatta rätt beslut är idag viktigare än någonsin. Med nya tjänsten Allabolag Plus får du tillgång till unik information som ger dig större insikt i potentiella affärspartners, kunder eller leverantörer.

De flesta företagare har någon gång använt Allabolag för att kolla upp ett företag eller nyckelperson. Nu har man lyssnat på sina användare och lanserat Allabolag Plus, en tjänst som gör det enklare att ta bättre affärsbeslut.

”Allabolag Plus är något vi vet att våra användare har efterfrågat och nu är den äntligen här”, säger Victoria Preger, marknadsdirektör på UC och Allabolag.

Upptäck Allabolag Plus

Fullpackad med nyheter

Bolagsvärdering, bevakning, uppskattat bolagsvärde och historisk befattningshavare och mycket mer. Allabolag har fokuserat på att skapa en tjänst där du som företagare kan få ut så mycket värde det bara går. Dessutom får den som abonnerar på tjänsten även tio fria kreditupplysningar, en årsredovisning samt ett registreringsbevis per månad.

”I vår databas kommer det dagligen in nya uppgifter om svenska bolag. Utvalda informationsposter analyseras och vi tar fram vilken förändring som har skett och kan då exempelvis meddela om händelser berör verksamheter”, säger Victoria Preger.

Eftertraktad funktion

Historiska befattningshavare är en av de mest eftertraktade funktionerna i Allabolag Plus där man kan se vilka poster en person har haft i tidigare bolag, såväl aktiva som inaktiva.

”Om man som företagare funderar på ett samarbete med en ny affärspartner kan det vara bra att se vad den personen har haft för tidigare engagemang. Har personen till exempel haft poster i flera bolag som gått i konkurs så kan det vara en varningssignal”, säger Victoria Preger.

Allabolag Plus är en abonnemangstjänst och kostar endast 89 kronor per månad. Upptäck Allabolag Plus!