MacKenzie Bezos ger bort hälften av Amazon-miljarderna till välgörenhet

Vid skilsmässan erhöll MacKenzie Bezos 35 miljarder dollar, eller motsvarande omkring 330 miljarder kronor, vilket gav henne plats nummer 22 på Bloombergs lista över världens rikaste.

Nu har hon skrivit under välgörenhetsinitiativet The Giving Pledge som lanserades 2010 av Warren Buffett och paret Bill och Melinda Gates. Det skriver Financial Times.

Det innebär att hon kommer att skänka bort hälften av sin förmögenhet under sin livstid eller genom sitt testamente.

I ett brev där MacKenzie Bezos meddelar sitt beslut skriver hon bland annat att "jag har en oproportionerlig summa pengar att dela med mig av".

Hittills har 204 personer, däribland paret Mark Zuckerberg och Priscilla Chan, skrivit under The Giving Pledge.

I år har förutom MacKenzie Bezos, som tidigare har jobbat på en hedgefond men numera är författare, 17 personer gått med i intiativet. Amazon-grundaren Jeff Bezos, som vid skilsmässan behöll 75 procent av parets aktier i Amazon liksom hela innehaven i Washington Post och rymdbolaget Blue Origin har till skillnad från sin ex-fru inte gått med i initiativet.