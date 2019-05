Stockholmsbörsen inleder högre - i spåren av Europapalamentsval

Stockholmsbörsen öppanr upp 0,4 procent.

Asienbörserna har på måndagen utvecklats blandat med lätt plus i Tokyo och mer markanta uppgångar i Fastlandskina medan Hongkongbörsen handlades ned något.

I fordonssektorn kan noteras att Fiat Chrysler vill gå ihop med franska Renault och bilda världens tredje största biltillverkare. De årliga synergierna beräknas trots det uppgå till över 5 miljarder euro.

På söndagen höll en rad EU-länder val till Europaparlamentet.

"De traditionella större höger- och vänsterpartierna ser ut att ha backat och tappar sin majoritet men främst som följd av framgång för de EU-vänliga gröna och liberala blocken. De EU-skeptiska och högerpopulistiska partierna går framåt något men har kvar runt en fjärdedel av mandaten", skriver SEB-ekonomen Lina Fransson i ett marknadsbrev.

Intrum Justitia har utsett Anders Engdahl till ny finanschef och Danko Maras lämnar således posten. Bolaget behöver en finanschef med en gedigen bakgrund från kredithanteringssektorn, är budskapet.

Dagens Industri rekommenderar köp i TF Bank. Bolaget är ett fynd om nischbanken når sina egna mål och även om man är mindre optimistisk så finns det kurspotential, anser DI.

Börsveckan ser köplägen i klädbolaget Björn Borg samt Sinch och Elos Medtech.

Green Landscaping har tecknat avtal om att förvärva Mark & Trädgård Skottorp som i fjol omsatte 48 miljoner kronor.

First North-bolaget Bio-Works har beslutat om emissioner om totalt 70 miljoner kronor.

Delårsrapporter har kommit från forskningsbolaget Cantargia och spelutvecklingsbolaget Gold Town Games.

På måndagen är det handelspremiär på Nasdaq First North för det svenska vindkraftsföretaget Slitevind. Ingen nyemission har gjorts i samband med listningen. Under det första kvartalet gjorde bolaget en riktad nyemission på totalt 20 miljoner kronor till kursen 30 kronor per aktie. Aktien har tidigare handlats på Pepins där senaste betalkurs var 35 kronor den 20 maj.